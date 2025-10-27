Ανάλυση Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, λάθος το πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, έκανε το report της αγωνιστικής διάρκειας λιγότερο από 3 λεπτά και αφιερωμένο σε 3 φάσεις.

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τα πεπραγμένα της αγωνιστικής:

Για το Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (για το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού): Ο αμυντικός του Αστέρα υποπίπτει σε καθαρό φάουλ, κρατώντας τη φανέλα του αντιπάλου του. Έχοντας αυτή τη συμπεριφορά ο αμυντικός παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι, κάτι που περιμέναμε.

Για το Κηφισιά - Παναιτωλικός (δύο φάσεις, μία του πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού και μία της αποβολής του Αντονίσε): Και οι 2 παίκτες προσπαθούν να διεκδικήσουν τη μπάλα με κεφαλιά. Ο αμυντικός της Κηφισιάς αγγίζει τη μπάλα με το χέρι / ώμο σε φυσική θέση. Δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι σε αυτήν την περίπτωση. Υπενθυμίζεται στους διαιτητές να παίρνουν τη σωστή απόφαση μπροστά στην οθόνη.

Ο παίκτης της Κηφισιάς κάνει τάκλιν στον αντίπαλο διεκδικώντας τη μπάλα βρίσκοντας με τις τάπες τον αντίπαλό του. Διακινδεύει την ασφάλεια του αντιπάλου του και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ. Το VAR σωστά τον κάλεσε για κόκκινη κάρτα.

Για το Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (για την αποβολή στον Λύρατζη): Ο παίκτης της Λάρισας επιχείρησε κεφαλιά ενώ ο παίκτης του Πανσερραϊκού προσπάθησε να παίξει τη μπάλα με το πόδι. Ο παίκτης ρισκάρει την ασφάλεια του αντιπάλου. Εάν ο διαιτητής δεν δείξει κόκκινη περιμένουμε την παρέμβαση του VAR.