Ο Πολωνός φορ του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι κόντρα στον Αστέρα Aktor έφτασε φέτος τα επτά γκολ και τραβάει από τη στιγμή που παραχωρήθηκε ο Ιωαννίδης και τραυματίστηκε ο Ντέσερς.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη του 2025 για να δώσει έξτρα λύσεις στην επίθεση.

Ένας διεθνής φορ στην ηλικία των 28 ετών (23/1/97), ο οποίος γνώριζε το ελληνικό πρωτάθλημα, με παρουσία στην εθνική Πολωνίας. Μία έξτρα λύση ήταν ο Σφιντέρσκι κι εδώ και σχεδόν δύο μήνες τραβάει το κουπί στην επίθεση.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πουλήθηκε στη Σπόρτινγκ και ο αντικαταστάτης του Έλληνα φορ, ο Σίριελ Ντέσερς τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να βγει κι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Σφιντέρσκι, λοιπόν, βρέθηκε να παίρνει περισσότερο χρόνο σε ένα δύσκολο διάστημα. Οι απαιτήσεις στον Παναθηναϊκό είναι τεράστιες και ο Πολωνός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι ο φορ που θα παίξει με πλάτη, σε δύναμη ανάμεσα σε δυνατούς στόπερ υστερεί, ωστόσο, έχει τη μία επαφή και πάντα θα δώσει ό,τι μπορεί.

Όπως και να έχει, υπάρχει μία συνέπεια από τον Πολωνό. Κόντρα στον Αστέρα πάλεψε, είχε παρουσία σε αρκετές φάσεις και βέβαια κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε ο ίδιος σε γκολ σ' ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ σε επτά αγώνες πρωταθλήματος για τον Σφιντέρσκι κι έβδομο συνολικά σε 11 αγώνες την τρέχουσα περίοδο.

Ο αριστεροπόδαρος φορ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2028, έχει συνολικά μέχρι στιγμής 11 γκολ σε 32 αγώνες με τον Παναθηναϊκό και 3 ασίστ. Στον ΠΑΟΚ είχε μετρήσει 134 ματς με 35 γκολ και 14 ασίστ.

Τα περισσότερα γκολ στην καριέρα ήταν τα 12 το 2023 στο MLS με την Σάρλοτ. Αναφερόμαστε μόνο στο πρωτάθλημα. Το 2022 είχε 10 γκολ. Στον ΠΑΟΚ ήρθε τον Γενάρη του 2019 και μέτρησε 4 γκολ. Τις δύο επόμενες σεζόν 2019-20 και 2020-21 σε πρωτάθλημα και playoffs είχε και τις δύο σεζόν από 11 γκολ. Την περίοδο 2019-20 κατέγραψε σε όλες τις διοργανώσεις 14 γκολ και την περίοδο 2020-21 δεν είχε γκολ εκτός του πρωταθλήματος. Το 2023 με κάποια ματς Κυπέλλου έφτασε στην Αμερική τα 15. Είναι και τα περισσότερα γκολ σε έναν χρόνο όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις.

Αυτοί είναι, λοιπόν, οι αριθμοί του Σφιντέρσκι. Κυμαίνονται στα 10-15 γκολ και φέτος έχει ήδη 7. Δεν είναι ο σούπερ εκτελεστής, ο φορ που θα σηκώσει την ομάδα στην πλάτη του. Δεν είναι σε καμία περίπτωση Σισέ, Μπεργκ, ούτε κι έχει το δυναμικό στυλ παιχνιδιού του Ιωαννίδη με τις κατά μέτωπο επελάσεις.

Γι' αυτό που αποκτήθηκε κάνει σχετικά καλά την δουλειά του. Όταν επιστρέψει ο Ντέσερς κι όταν έρθει και ο Τεττέη μπορεί να νιώσει πιο απελευθερωμένος και αν χρειαστεί να παίξει στη διάρκεια ενός αγώνα με δύο φορ ο Ράφα Μπενίτεθ, να είναι ακόμα πιο χρήσιμος. Προς το παρόν, ο Ισπανός τεχνικός θα επιδιώξει να πάρει από τον Πολωνό το μάξιμουμ και κάθε γκολ ασφαλώς θα είναι χρήσιμο.