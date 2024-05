Το συμβόλαιο του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τον Ολυμπιακό «εκπνέει» αυτό το καλοκαίρι και ο πολύπειρος Μαροκινός είναι ήδη στη μεταγραφική λίστα της East Bengal από την Ινδία.

Ο εκ των αγαπημένων της «ερυθρόλευκης» κερκίδας, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, διανύει τις τελευταίες ημέρες του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό [λήγει τον Ιούνιο του 2024].

Ο Μαροκινός φορ που ξεχώρισε πραγματικά στον Πειραιά, πετυχαίνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ στις συνολικά 224 συμμετοχές του με την ομάδα, συνεχίζει να προσφέρει στους Πειραιώτες με τον Μεντιλίμπαρ να του δίνει λεπτά συμμετοχής.

Ο έμπειρος σέντερ φορ έχει μάλιστα προσελκύσει το ενδιαφέρον της East Bengal από την Ινδία.

Ο σύλλογος της Βεγγάλης είναι φέτος 9ος στο πρωτάθλημα της χώρας.

