Τοράλ: «Στον ΟΦΗ είμαι πιο χαρούμενος από ποτέ στην καριέρα μου»

Για τη φετινή σεζόν με τον ΟΦΗ, αλλά και το μέλλον του στο Ηράκλειο μίλησε ο Τζον Τοράλ στον «ΣΠΟΡ FM 104,2».

Οπου δεν κρύφθηκε για τα λάθη που έγιναν, ενώ παράλληλα τόνισε πόσο καλά αισθάνεται στην ομάδα και την Κρήτη.

Για την φετινή σεζόν: «Ηταν μία απογοητευτική σεζόν, δεν πετύχαμε τις προσδοκίες που είχαμε, ήταν μία απογοήτευση. Ηταν μία δύσκολη σεζόν, με τις αλλαγές προπονητών και σαν παίκτες αισθανόμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό. Δεν πήραμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε, είναι μία πολύ δύσκολη σεζόν, με αρκετό άγχος και δεν έχει τελειώσει ακόμα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν».



Για το τι πήγε λάθος την φετινή σεζόν: «Είναι απλό. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, εάν θέλεις να μπεις στα Play Off και να δώσεις μάχες για να μπεις εκεί, πρέπει να κερδίσεις περισσότερα παιχνίδια. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κερδίσει κανένα εκτός έδρας παιχνίδι ακόμα τα λέει όλα. Απλά δεν ήμασταν αρκετά καλοί και το αναγνωρίζουμε. Oλοι στην ομάδα θέλουμε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τη νέα χρονιά και να βελτιωθούμε».

Για το εάν οι αλλαγές προπονητών μέσα στην χρονιά δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα: «Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου, δεν ήρθαν τα αποτελέσματα. Πρέπει να παίρνεις αποτελέσματα. Οι ομάδες σήμερα καλούνται να αλλάξουν προπονητές, να αλλάξουν δυναμική, να αλλάξουν την κατάσταση όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έτσι δουλεύουν τα πράγματα. Ως παίκτες είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα και όχι μόνο οι προπονητές. Εφυγαν δύο προπονητές, αλλά κι εμείς είμαστε υπεύθυνοι».

Για το εάν αυτή ήταν η χειρότερη από τις τρεις χρονιές που βρίσκεται στον ΟΦΗ: «Ναι, νομίζω ότι η αρχή της δεύτερης σεζόν δεν ήταν καλή αλλά το γυρίσαμε νωρίτερα την περασμένη σεζόν και είχαμε μία πιο άνετη παραμονή, παρότι δεν μπήκαμε στα Play Off. Η πρώτη σεζόν ήταν πιθανότατα η πιο καλή για να μπούμε στα Play Off όμως με την επιστροφή των βαθμών στον ΠΑΣ Γιάννινα, δεν τα καταφέραμε. Είναι απογοήτευση ότι τα τρία χρόνια που βρίσκομαι εδώ εγώ δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε στα Play Off. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο, και καμία φορά τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θέλουμε».

Για τον κόσμο και εάν βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή του τον τελευταίο μήνα: «Oταν παίζω ποδόσφαιρο προσπαθώ να παίζω και για τους οπαδούς, το ποδόσφαιρο είναι και μορφή ψυχαγωγίας. Οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στα γήπεδα και να περνούν καλά. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ, να διασκεδάζω κι εγώ, να κερδίζουμε για την ομάδα και αισθάνομαι την υποστήριξη του κόσμου. Τα τρία χρόνια που βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου, νιώθουμε την υποστήριξη εντός και εκτός γηπέδου. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, πάντα το έλεγα».

Τι άλλαξε στα αποδυτήρια και στην ομάδα με την άφιξη του Τραϊανού Δέλλα: «Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχει. Όλοι τον ακούμε από την αρχή και λαμβάνουμε υπόψη τα όσα λέει. Ο τρόπος που ξεκινήσαμε με εκείνον στον πάγκο, με τη νίκη με 4-0 επί του Πανσερραϊκού μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να πιστέψουμε και να έχουμε καλύτερη διάθεση. Στα επόμενα παιχνίδια η ομάδα απέδωσε καλύτερο ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια που δεν κερδίζαμε, δεν τα χάναμε, και είναι επίσης σημαντικό. Oταν δεν παίζεις καλά, είναι σημαντικό να πάρεις έναν βαθμό και να συνεχίζεις να μεγαλώνεις. Μας έχει βοηθήσει να το πετύχουμε από όταν ήρθε και γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα».

Για το εάν ο ΟΦΗ έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας: «Σίγουρα ήταν μία μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό στο κύπελλο και να δώσουμε κάτι στους οπαδούς του ΟΦΗ να φωνάξουν, σε σχέση με την σεζόν που είχαμε στο πρωτάθλημα. Hταν πολύ δύσκολο και να αποκλειστούμε από τον Παναιτωλικό. Ήταν δύσκολες οι εβδομάδες μετά από τα παιχνίδια με τον Παναιτωλικό, είχαμε υψηλές ελπίδες κόντρα στον Παναιτωλικό και στη συνέχεια θα παίζαμε με τον Aρη στον ημιτελικό. Θα ήταν επίσης πολύ δύσκολο. Το να μην προκριθούμε στον ημιτελικό ήταν κάτι που μας πόνεσε, αλλά πρέπει τώρα να εστιάσουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και να προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε».

Για το μέλλον του στον ΟΦΗ και το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο: «Για το μέλλον, σκέφτομαι μόνο το παιχνίδι με τον Αστέρα. Για να είμαι ειλικρινής. Hταν μία χρονιά με πολύ άγχος, όπου δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Για το μέλλον δεν ξέρω. Θα σκεφτώ προτάσεις, προφανώς θα μιλήσω με τον ΟΦΗ και θα ακούσω τι έχουν να μου πουν και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι εδώ είμαι πιο χαρούμενος από ποτέ στην καριέρα μου. Από όταν ήρθα εδώ, ο τρόπος που με έχουν κάνει να νιώσω η ομάδα και η πόλη είναι απίστευτος. Αυτό θα είναι στο μυαλό μου όταν χρειαστεί να πάρω μία απόφαση. Θα δούμε τι θα συμβεί και είμαι ανοικτός για ό,τι μου φέρει το μέλλον».

Για το εάν θα πάρει το πρωτάθλημα η Αρσεναλ: «Ελπίζω, ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρω τον προπονητή (σ.σ. Αρτέτα), όταν ήμουν στην δεύτερη ομάδα της Aρσεναλ εκείνος ήταν αρχηγός αν δεν κάνω λάθος. Του ελπίζω τα καλύτερα, μακάρι να το κερδίσουν αλλά θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι εκεί και πάντα φαίνονται το φαβορί, επειδή είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Θα είναι δύσκολο και με την Λίβερπουλ τόσο κοντά, και είναι καλό να υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός. Ακόμα και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει φέτος, είναι καλό και για τους οπαδούς».