Στις κλήσεις του Ζλάτκο Ντάλιτς για τα ερχόμενα παιχνίδια της Κροατίας βρίσκονται οι Ντομαγκόι Βίντα και Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Με ελληνικό ενδιαφέρον οι κλήσεις της εθνικής ομάδας της Κροατίας για τα ερχόμενα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στα μέσα του Μαρτίου.

Ο στόπερ της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα βρίσκεται όπως ήταν έτσι και αλλιώς αναμενόμενο στις κλήσεις του Ζλάτκο Ντάλιτς. Από την άλλη, μέσα βρίσκεται και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, με τον Ντάλιτς να τον επιβραβεύει για την πολύ καλή σεζόν που διανύει στη Θεσσαλονίκη με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν έχει καταγράψει ακόμα κάποια συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της Κροατίας. Οι Κροάτες θα αγωνιστούν σε ένα φιλικό τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό την Τυνησία. Στη συνέχεια θα βρουν μπροστά τους στον μικρό ή τον μεγάλο τελικό μια εκ των Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.

