Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή την χθεσινή πάρα πολύ δύσκολη επικράτηση του.

Πολύ αγχωτική η νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και πολύ σημαντική. Ας σκεφθούμε ότι χωρίς το γκολ του Ελ Κααμπί τώρα η διαφορά από την ΑΕΚ θα ήταν στο -7 και από τον ΠΑΟΚ στο -6…Ενώ τώρα έμεινε στο -5 και στο -4, αλλά και το -4 από τον Παναθηναϊκό έγινε -2. Όλα αυτά εν αναμονή της απόφασης του Cas -βγαίνει το αργότερο σε μία εβδομάδα-για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, που είχε διακοπεί ισόπαλο στο 49ο λεπτό.

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν η πρώτη επί Μεντιλίμπαρ με αρκετά έως πολλά ερωτηματικά. Ίσως γιατί ήταν η πρώτη φορά του υπό τέτοια συνθήκη (δηλαδή με αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα που έπαιξε φουλ άμυνα κι αντεπιθέσεις), ίσως γιατί η ομάδα του έπαιξε με πολύ πιο χαμηλές στροφές μετά τα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια από Πέμπτη σε Πέμπτη, τα δύο με την Φέρεντσβαρος και το ενδιάμεσο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Δεν γίνεται καν λόγος, ο Ολυμπιακός χθες έβγαλε πολλά σημάδια κούρασης. Με τον προπονητή να προσπαθεί να δώσει μία φρεσκάδα με πέντε νέα πρόσωπα. Προς τιμήν του ο Μεντιλίμπαρ παραδέχθηκε ότι επέλεξε λάθος αρχική ενδεκάδα. Κατ΄ αρχάς από πού κι ως πού να μην παίξει ο Μασούρας και να παίξει ο Καμπράλ. Κατά δεύτερον, δεν είχε νόημα να έχει η ομάδα δύο κόφτες, και Έσε και Ιμπόρα, σε ένα εντός έδρας παιχνίδι με την 7η ομάδα της βαθμολογίας. Ο Βάσκος αντιλήφθηκε τα λάθη του και στο ημίχρονο έβγαλε έξω τον Καμπράλ (μέσα ο Ποντένσε) και τον Έσε (μέσα ο Τσικίνιο), ενώ γρήγορα, από το 56’ έκανε φουλ επιθετική την ενδεκάδα, γυρνώντας σε 4-4-2 με τον Ελ Κααμπί στη θέση του Ιμπόρα και οπισθοχώρηση του όρτα δίπλα στον Τσικίνιο.

Γνώμη μου είναι, πάντως, ότι λάθεψε και στην τρίτη αλλαγή του ημιχρόνου, αφού δεν υπήρχε λόγος να βγει ο Μπιανκόν και να μπει ο Βέζο. Διότι έτσι τι έγινε: με την γρήγορη είσοδο και του Ελ Κααμπί, ο Μεντιλίμπαρ είχε πλέον μόνο μία αλλαγή. Κι όταν έπρεπε να την κάνει χρήση, βγάζοντας τον άσφαιρο και άχρωμο Ναβάρο και βάζοντας τον Γιόβετιτς (που πάλι βοήθησε ως αλλαγή), το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν, μέχρι που τον πέρασε μόλις στο 80’. Πολύ απλά γιατί με ένα τραυματισμό θα έμενε με 10 παίκτες. Αν λοιπόν είχε αφήσει τον Μπιανκόν, θα περνούσε από το 65’ τον Γιόβετιτς και θα είχε καβάντζα άλλη μία αλλαγή.

Τέλος πάντων, ο Μεντιλίμπαρ αν μη τι άλλο έδειξε αντανακλαστικά διορθώνοντας τα περισσότερα από τα όσα προκάλεσε ο ίδιος με τις αποφάσεις του σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας κι έτσι εν τέλει βοήθησε τον Ολυμπιακό να κάνει το πέντε στα πέντε με την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας (ΟΦΗ 4-0, Φέρεντσβαρος 1-0 κι 1-0, ΠΑΟΚ 4-1, Αστέρας 2-1) και δη με σύνολο γκολ 12-2!

Μόνο που, ας είμαστε ρεαλιστές, η ομάδα δεν ήταν καλή χθες, ασχέτως τι λένε τα στατιστικά (25-8 οι τελικές, 11-2 εντός εστίας, 11-1 τα κόρνερ, 65-35 η κατοχή μπάλας). Διότι, καλή είναι μία ομάδα όταν δημιουργεί καθαρές ευκαιρίες για γκολ σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Κι ο Ολυμπιακός απέτυχε εμφατικά χθες να κάνει κάτι τέτοιο-ευκαιρίες καλές έκανε μόνο μετά το 87’, μετά δηλαδή το 2-1 που ο Αστέρας βγήκε μπροστά. Ειδάλλως, ευκαιρία πλην του δεύτερου γκολ υπήρχε μόνο με τον Ρόντινεϊ κι αυτή από πλάγια.

Αυτή η μεγάλη αδυναμία του Ολυμπιακού να παράξει κλασικές φάσεις για γκολ, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που μπόρεσε κι έκανε ο Αστέρας, τόσο στο 0-0, όσο και στο 1-1, πρέπει να προβληματίσουν πολύ τον Μεντιλίμπαρ. Διότι, αν δεν «διαβαστεί» καλά το χθεσινό παιχνίδι, πολύ απλά μεθαύριο Τετάρτη η ομάδα δεν θα κερδίσει στο Αγρίνιο και θα πάει στα πλέι οφς ακόμη πιο πίσω στη βαθμολογία και άρα…φέξε μου και γλίστρησα. Θα την πατήσει ο Ολυμπιακός όπως ο ΠΑΟ, που δεν ανέλυσε σωστά το 2-2 με τη Λαμία κι έφερε 1-1 και με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Το ευχάριστο από χθες, πέραν φυσικά της νίκης, της διατήρησης της ρέντας του Ελ Κααμπί και της παρατεινόμενης φόρμας του Ποντένσε, αλλά και του Κάρμο, ο οποίος από διάρκεια και σταθερότητα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν ότι η ομάδα φάνηκε χθες να κερδίζει άλλους τρεις παίκτες, κάτι πολύ σημαντικό ενόψει του ροτέισον για τη συνέχεια σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Πρώτος, ο Βέζο που μπήκε στο β΄ημίχρονο, έπαιξε δίπλα στον Κάρμο και μας έδειξε γιατί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Έμπειρος, καλός και δυναμικός στόπερ, πρώτος στην μπάλα, με κεφαλιές και σε επιθετικά στημένα παρότι όχι ψηλός. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο Πορτογάλος ανήκει στο σύλλογο, σε αντίθεση με τον Κάρμο.

Δεύτερος ο Ρίτσαρντς που έπαιξε για πρώτη φορά 90λεπτο και αν μη τι άλλο μας είπε με την αρκετά καλή παρουσία του, πίσω και μπροστά, ότι ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ορτέγκα έχει κι άλλο κλασικό αριστερό μπακ και δεν είναι ανάγκη να βάζει τον δεξιοπόδαρο Κίνι από αριστερά, αλλά μπορεί να τον έχει ως εναλλακτική του Ρόντινεϊ δεξιά.

Τρίτος ο Ιμπόρα, που έπαιξε σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες και απέδειξε ότι ο Ολυμπιακός εκτός του Έσε έχει κι άλλον αμυντικό χαφ στον οποίο μπορεί να στηριχθεί. Για 55 λεπτά στα οποία αγωνίστηκε ο Ισπανός κρατούσε καλά τη θέση του και ήταν σίγουρα πιο συνεπής από τον Έσε.

Προσέξτε, δεν λέω ότι αυτά τα τρία παιδιά έβγαλαν μάτια χθες. Λέω ότι έδειξαν ότι σε αρκετά παιχνίδια ο προπονητής μπορεί να υπολογίζει και πάνω τους. Κάτι σπουδαίο, ειδικά για τις θέσεις του αριστερού μπακ και του κόφτη, όπου οι λύσεις δεν είναι αρκετές.

Άσχετο:

Για άλλη μία φορά ο Ράσταβατς παρουσίασε ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό σύνολο. Ο Σέρβος είναι καλός προπονητής και το αποδεικνύει όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες έδωσε ρεσιτάλ εμφανίζοντας μία τόσο δυσκολοκατάβλητη ομάδα, παρότι άφησε εννιά βασικούς εκτός-κάτι που έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν, παίζοντας καλά, και νέα παιδιά όπως ο στόπερ Χριστόπουλος!

Τζέντλεμαν, πάντως, ο Μεντιλίμπαρ τον συνεχάρη μετά το παιχνίδι για την προσπάθεια της ομάδας του, απονέμοντας του τα εύσημα για το πόσο δεμένο και δυνατό Αστέρα Τρίπολης παρουσίασε κόντρα στον Ολυμπιακό, που γλίτωσε παρεμπιπτόντως δύο φορές μετά το 1-1 ενδεχόμενο κι άλλο γκολ από τον επικίνδυνο Μιριτέλο. Δηλαδή, η Τρίπολη το πάλεψε τρομερά το παιχνίδι ακόμη κι όταν ισοφαρίστηκε στο 79’.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σαν το ψάρι έξω από τα νερά μοιάζει ακόμη ο Καμπράλ στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι δεν το πάλεψε. Έκανε και δό-τρεις καλές κινήσεις κι ένα δύο σουτ, αλλά δεν ήταν εικόνα αυτή βασικού εξτρέμ. Πολύ κακές σέντρες, εξεζητημένα τακουνάκια (κάντο όπως ο Ποντένσε στο 2-1 φίλε μου!), εξεζητημένες επιλογές-μία φορά πήγε να αλλάξει παιχνίδι κι έστειλε την μπάλα στην περιοχή του Πασχαλάκη.

Ο Έσε με την συνύπαρξη του Ιμπόρα στην ενδεκάδα έπαιξε πιο μπροστά, κάπως σαν 8άρι, θέση που δεν την έχει. Πολύ απλά γιατί δεν έχει την σίγουρη και γενικά την καλή πάσα. Χθες τέσσερις φορές έδωσε πάνω σε αντίπαλο. Κι άλλες τρεις, ενώ πάτησε ωραία περιοχή σαν μέσα δεξιά, γύρισε την μπάλα σωστά μόνο τη μία φορά. Επιπλέον έχασε και δύο μπάλες.

Για την αλλαγή του Μπιανκόν, που σε γενικές γραμμές ήταν καλός και ζωντανός και μέσα στο παιχνίδι, μπορώ να υποθέσω ότι έγινε από τον προπονητή ως «τιμωρία» για τη φάση του γκολ του Αστέρα, με τον Γάλλο να μην τραβιέται έγκαιρα για το οφσάιντ, σε αντίθεση με ό,τι είχαν κάνει οι άλλοι αμυντικοί. Κι έτσι καλύπτονταν ο σκόρερ του Αστέρα. Έχει ένα θέμα με το τάιμινγκ ο Μπιανκόν. Και στην ευκαιρία της Τρίπολης πριν το γκολ, ενώ πετάχτηκε ψηλά δεν βρήκε την μπάλα για να την διώξει, γιατί δεν έκανε το άλμα τη σωστή στιγμή από τη σωστή θέση.

