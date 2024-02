Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta κάποιες συγκρίσεις του φετινού με τον περσινό Ολυμπιακό, καταλήγοντας σε συμπέρασμα.

Η ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται συχνά στο ποδόσφαιρο και ειδικά στον Ολυμπιακό!

Στο περσινό πρωτάθλημα, είχαμε φτάσει κοντά στο τέλος της κανονικής διάρκειας του (πριν δηλαδή τα πλέι οφς) κι ο Ολυμπιακός δεν είχε νίκη σε κανένα από τα πέντε πρώτα ντέρμπι που είχε δώσει! Ώσπου πήγε στη Φιλαδέλφεια για το έκτο και τελευταίο ντέρμπι. Και έκανε εκείνο το ιστορικό 3-1 επί της ΑΕΚ, καθότι έγινε η πρώτη ομάδα που την κέρδισε στο καινούργιο της γήπεδο.

Στο φετινό πρωτάθλημα, φτάσαμε πάλι κοντά στο τέλος της κανονικής διάρκειας του (πριν τα πλέι οφς) κι ο Ολυμπιακός πάλι δεν είχε νίκη σε κανένα από τα πέντε πρώτα ντέρμπι που είχε δώσει! Ώσπου πήγε στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή για το έκτο και τελευταίο ντέρμπι. Και έκανε το ιστορικό 4-1 επί του ΠΑΟΚ, σπάζοντας το αήττητο στην έδρα του για το φετινό πρωτάθλημα και δη με τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του μετά το 1965.

Γενικά ο Ολυμπιακός έχει μία τέτοια δυναμική, που ακόμη και στα κάτω του μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Να σας θυμίσω ότι φέτος ο Ολυμπιακός κέρδισε την Γουέστ Χαμ σπάζοντας ένα αήττητο 18 ευρωπαϊκών αγώνων της αγγλικής ομάδας. Όπως κέρδισε και τη Φέρεντσβαρος, που ήταν αήττητη στα 12 φετινά παιχνίδια της στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η σταθερότητα και η διάρκεια λείπει από τον Ολυμπιακό κι εκεί είναι που πρέπει να εστιάσει ο Μεντιλίμπαρ, έχοντας τη βοήθεια των Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ. Για να επιστρέψουμε, όμως, στα του πρωταθλήματος: με τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ και γενικά μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης, 23ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην ίδια θέση με πέρυσι, τέτοια εποχή! Δηλαδή στο -5 από την κορυφή.

Η διαφορά είναι ότι πέρυσι το -5 ήταν από τον ΠΑΟ, ενώ φέτος από την ΑΕΚ. Ακόμη ότι πέρυσι η απόσταση από τη δεύτερη ΑΕΚ ήταν μόλις στο -1, ενώ φέτος στη δεύτερη θέση είναι και ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο -4 από αυτούς, την στιγμή κατά την οποία πέρυσι ήταν στο +1 από τον τέταρτο ΠΑΟΚ. Κοινώς, μοιάζει πιο δύσκολη η φετινή αποστολή του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με το ότι φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κάτι που δεν συνέβαινε πέρυσι, καθώς είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.

Να θυμίσω ότι και τότε ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού ένας έμπειρος Ισπανός προπονητής που μάλιστα «μας ήξερε και τον ξέραμε», ο Μίτσελ, που είχε καταφέρει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή (ΑΕΚ-ΠΑΟ) στις τρεις βαθμούς την 28η αγωνιστική, έχοντας και τρεις πόντους πίσω τον ΠΑΟΚ, αλλά εκείνο το 2-2 με τον Άρη στο Καραϊσκάκη (από 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού) είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του και όπως αποδείχθηκε στο τέλος των ελπίδων για διεκδίκηση του τίτλου.

Μπορούμε επιπλέον να καταγράψουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος ακόμη και αν δούμε ένα προς ένα τα αντίστοιχα περσινά παιχνίδια του βρίσκεται στα ίδια επίπεδα! Για την ακρίβεια έχει εννιά βαθμούς παραπάνω από τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια: με ΠΑΟΚ (1-1 πέρυσι, 3-1 φέτος), με Αστέρα Τρίπολης (0-0, 2-0), με Άρη (1-2, 2-1) και με ΠΑΣ (2-2, 3-0). Κι έχει και εννιά βαθμούς λιγότερους από πέντε άλλα παιχνίδια: δύο με ΑΕΚ, εντός έδρας (0-0, 1-2) και εκτός έδρας (3-1, 1-1) και τρία με ΠΑΟ εκτός έδρας (1-1, 0-2), με Βόλο εκτός έδρας (4-0, 2-2) και με Λαμία εκτός έδρας (3-0, 0-1).

Ο Ολυμπιακός μπορεί κερδίζοντας στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφς τον Βόλο στο Καραϊσκάκη να πάει στο +11 σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά παιχνίδια του, καθώς πέρυσι είχε φέρει 1-1 εντός έδρας. Έτσι, θα καλύψει και το φετινό χάντικαπ με την αφαίρεση του ενός βαθμού λόγω της διακοπής του αγώνα με τον ΠΑΟ με το σκορ στο 1-1 στο 49ο λεπτό, με την απόφαση κατακύρωσης του (0-3) στα χαρτιά υπέρ του ΠΑΟ (0-3), ενώ το περσινό αντίστοιχο παιχνίδι είχε λήξει 0-0.

Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, ο Ολυμπιακός για να πάει τουλάχιστον με τους ίδιους βαθμούς που είχε πάει πέρυσι στα πλέι οφς και να κρατήσει μία διαφορά από τις προπορευόμενες ομάδες που θεωρητικά δεν την λες αξεπέραστη (τέσσερις και πέντε βαθμούς, όσους είχε και πέρυσι-για την ακρίβεια τότε ήταν τρεις και πέντε βαθμοί), πρέπει να κερδίσει σήμερα τον Αστέρα, την Τετάρτη στο Αγρίνιο και την άλλη Κυριακή τον Βόλο. Αν δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει νόημα να συζητάμε.

Άσχετο: Ρωτήθηκε χθες ο προπονητής της Μακάμπι, ο Ρόμπι Κιν, για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό και απάντησε ως εξής: «Είμαι χαρούμενος, ήθελα μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο όνομα, το καταφέραμε. Είναι ένα καλό τεστ για εμάς, είναι μία μεγάλη ομάδα και αυτά είναι τα παιχνίδια που θέλεις να παίξεις ως προπονητής ή ως παίκτης. Θέλεις να παίξεις ενάντια στις καλύτερες ομάδες. Άλλωστε, η πτήση για την Ελλάδα είναι καλύτερη από το να πετάξεις σε ένα μέρος όπως η Νορβηγία. Αν πρέπει να παίξουμε στη Σερβία χωρίς κόσμο;; Το έχουμε ήδη κάνει. Πιστεύω ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο».

Τελικά εσείς τι λέτε; Ποιόν να πιστέψουμε, τον προπονητή της Λαμίας, Βόκολο, που δήλωσε ότι ο Τσιλούλης ενημέρωσε μία ημέρα πριν το παιχνίδι ότι έχει υπογράψει προσύμφωνο με την ΑΕΚ η, την ΑΕΚ που διέρρευσε ότι είχε ενημερώσει τη Λαμία από τον Ιανουάριο, δηλαδή ένα μήνα πριν, ότι έχει συμφωνήσει με τον παίκτη της;

Κι αν λέει αλήθεια η ΑΕΚ, η Λαμία γιατί δεν ενημέρωσε έγκαιρα τον προπονητή της ομάδας της; Διότι, π.χ. αν ήξερε ο Βόκολος ότι ο Τσιλούλης δεν θα έπαιζε με την ΑΕΚ, μπορεί να μην δήλωνε τον Καρλίτος να εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι, όπως εν τέλει έκανε, παρουσιάζοντας μία ομάδα μηδέν επιθετικά, χωρίς τους δύο καλύτερους κυνηγούς της…

Αλλά όπως κι αν έχει, όποιος κι αν λέει αλήθεια, που υποψιαζόμαστε ποιος την λέει, γιατί να μην παίξει ο Τσιλούλης με την ΑΕΚ; Εδώ παίζουν δανεικοί εναντίον ομάδων στις οποίες ανήκουν-και τα δίνουν όλα. Τι θα πάθαινε αν έπαιζε ο Τσιλούλης; Εκτός κι αν ζήτησε ο ίδιος να μην παίξει, οπότε εδώ γεννάται άλλο θέμα. Δηλαδή, σε άλλα παιχνίδια θα θέλει να παίζει και σε άλλα δεν θα θέλει να παίζει; Κι ο Βόκολος πώς το δέχεται αυτό;

Το δε χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι προκύπτει και…δυσαρέσκεια της Λαμίας για τον Βόκολο (!!!), επειδή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, που παρεμπιπτόντως την οδηγεί στα πλέι οφς πρώτη φορά στην ιστορία της. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο!

