Μπούσης: «Αυτός είναι ο ΟΦΗ»

Ανάρτηση για τον ΟΦΗ έκανε ο Δημήτρης Μπούσης, γιος του πρόεδρου της ομάδας Μιχάλη, όπου αναφέρθηκε στη νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό (4-0).

Ο αντιπρόεδρος του κλαμπ πανηγύρισε για το αποτέλεσμα και έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας, καθώς έγραψε: «Μια οικογένεια μένει πάντα ενωμένη. Αυτό είναι ο ΟΦΗ. Πάμε».

A family that is always united. This is ΟΦΗ . PAME ⚫️⚪️ pic.twitter.com/84OdwcI7ty