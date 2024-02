Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε μία έκπληξη ως προς το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού ξεκινώντας τον Ομάρ Ρίτσαρντς σε ρόλο εξτρέμ πίσω από τον Ναβάρο.

Ο Καρβαλιάλ διάλεξε για ακόμα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (όπως είχε κάνει στο Κύπελλο) να εμπιστευθεί τον Ομάρ Ρίτσαρντς σε ρόλο πλάγιου επιθετικού. Επίσης προτίμησε τον Τσικίνιο από τον Ορτα. Αναμενόμενο το ντεμπούτο του Κάρμο στο κέντρο της άμυνας ελλείψει Ρέτσου.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης - Ορτέγα, Κάρμο, Ντόι και Ροντινέι - Τσικίνιο, Αλεξανδρόπουλος και Εσε - Ρίτσαρντς, Μασούρας και Ναβάρο. Άρα δεν είναι βασικοί οι Φορτούνης, Ορτα και Ποντένσε.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτα, Φορτούνης, Ελ Καμπί, Κίνι, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Αμπι και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #PAOOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/qi9ZZX3sxQ