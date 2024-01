Γνωστή έγινε η εντεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα όπου ο Αντρέ Όρτα θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει μέχρι στιγμής.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστή την εντεκάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και επέλεξε να προσφέρει τη φανέλα βασικού στον Αντρέ Όρτα, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Από εκεί και πέρα, ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Ορτέγα, Ντόι, Ρέτσο και Κίνι στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Πορτογάλος χαφ θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Έσε. Ο Φορτούνης θα είναι πίσω από τον Ναβάρο ενώ ο Μαρτίνς θα είναι με τον Μασούρα στα άκρα της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAS #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/CjhTnmjuPo