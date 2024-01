Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του ακραίου επιθετικού της Τορίνο, Νεμάνια Ράντονιτς.

Ακόμα ένα όνομα στο κάδρο του Ολυμπιακού βάζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Σύμφωνα με τον «γκουρού» των μεταγραφικών, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του ακραίου επιθετικού της Τορίνο, Νεμάνια Ράντονιτς.

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός σε αποκλειστικό δημοσίευμα του, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στη λίστα τους τον Σέρβο διεθνή winger εν όψει των τελευταίων ημερών της μεταγραφικής περιόδου. Πέρα από τους «ερυθρόλευκους» την περίπτωση του 27χρονου τσεκάρει επίσης η Μόντσα, αλλά και η Μαγιόρκα, με τον Σέρβο να έχει το «οκ» της Τορίνο ώστε να αποχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες και πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη.

Ο Ράντονιτς ήταν στα βασικά πλάνα του Γιούριτς στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο από τις αρχές του Οκτώβρη και έπειτα έχασε τη θέση του στο σχήμα της Τορίνο, μετρώντας μόλις τρεις συμμετοχές από τα μέσα του Νοέμβρη έως και σήμερα. Συνολικά φέτος μετράει 11 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έχοντας πετύχει και τρία γκολ.

🔴⚪️🇷🇸 Excl: Olympiacos have added Nemanja Radonjić to their list as one of the targets for the final days of transfer window.



Discussions took place as Radonjić can leave Torino after attracting interest from Monza and Mallorca earlier this month. pic.twitter.com/45ddr1qq3w