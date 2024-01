Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η σημερινή ημέρα είναι αυτή που θα φέρει το happy end στο θέμα «Τσικίνιο» με τον Ολυμπιακό να του προσφέρει συμβόλαιο ως το 2027.

Ο Τσικίνιο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο γνωστός δημοσιογράφος, σε νέο τιτίβισμά του, αναφέρει ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2027.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση του 27χρονου ήταν προχωρημένη και ενώ αρχικά η συμφωνία θα ξεκινούσε από το καλοκαίρι, οι ερυθρόλευκοι πίεσαν για να ολοκληρωθεί τώρα. Μάλιστα, οι Πειραιώτες να έχουν βρει και με την Μπενφίκα για το ποσοστό πιθανής μεταπώλησης του παίκτη.

Ο Πορτογάλος πήγε στους «αετούς» από το καλοκαίρι του 2018 όταν αποκτήθηκε αντί 600 χιλιάδων ευρώ από την Κοϊμπρα, αποχώρησε για την Μορεϊρένσε και επέστρεψε έναν χρόνο μετά με το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το διάστημα έπαιξε ως δανεικός σε Μπράγκα και Γκιρεσουνσπόρ ενώ με την Μπενφίκα μέτρησε 125 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με 9 γκολ και 11 ασίστ.

Θυμίζουμε, δε, ότι τον ξέρει ο Κάρλος Καρβαλιάλ καθώς τον είχε για έξι μήνες στην Μπράγκα, τη σεζόν 2021/22 όπου αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

