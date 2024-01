Αποθέωση στο πρόσωπο του Φατίχ Τερίμ από τα αλβανικά Μέσα λόγω της εμπιστοσύνης που δείχνει ο Τούρκος τεχνικός στον Έλτον Φικάι.

Το βάπτισμα του πυρός έδωσε κόντρα στον Παναιτωλικό στον Έλτον Φικάι ο Φατίχ Τερίμ. Οι πολλές απουσίες που είχε το «τριφύλλι» οδήγησε τον Τούρκο στο να συμπεριλάβει τον νεαρό Αλβανό κεντρικό αμυντικό στην αποστολή, με τον 70χρονο τεχνικό μάλιστα να του δίνει και την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, «ρίχνοντας» τον στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου στις καθυστερήσεις.

Ο Φικάι δείχνει να έχει εντυπωσιάσει τον Τερίμ σε αυτό το ξεκίνημα του Τούρκου στον πάγκο του «τριφυλλιού». Ο 18χρονος μπακ/στόπερ μοιάζει να κερδίζει συνεχώς πόντους, με τον Τερίμ μάλιστα να τον δηλώνει και στην αποστολή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κυπέλλου.

Αυτό οδήγησε τους Αλβανούς στην αποθέωση του Τούρκου, κάνοντας ειδική αναφορά στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο Τερίμ στον 18χρονο ποδοσφαιριστή που κατάγεται από τη γείτονα χώρα.

«Ο θρυλικός Τούρκος προπονητής ετοιμάζει το ταλέντο της Αλβανίας. Ο 18χρονος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φατίχ Τερίμ. Ο θρύλος του τουρκικού ποδοσφαίρου βρίσκεται στον Παναθηναϊκό για λίγο καιρό και ήδη έχει εντοπίσει το ταλέντο του Φικάι. Αφού τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, ο Τερίμ τον έβαλε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στις καθυστερήσεις και ο Φικάι έκανε το ντεμπούτο του.

Ο Φατίχ Τερίμ προετοιμάζει το νέο ταλέντο της Αλβανίας, με τον Φικάι να έχει τη δυνατότητα να μάθει δίπλα από έναν θρύλο του ποδοσφαίρου», αναφέρει το αλβανικό Μέσο «Gazeta Sport Ekspres» στο ξεχωριστό δημοσίευμα που έγραψε για τον Έλτον Φικάι.

🟢⚪ Elton Fikaj makes his debut today in the Greek Super League for Panathinaikos.



He was subbed on in the 90th Minute. It looks like Fatih Terim trusts the young Defender from Shkodra.



The Greek FA is highly interested in Fikaj. Until now, Fikaj refused them for Albania. https://t.co/9D62X4ghDA pic.twitter.com/RxlxRbqdKQ