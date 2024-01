Ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται στην αποστολή της Γκάνας για το προσεχές Copa Africa.

Η Γκάνα ανακοίνωσε και επίσημα τη λίστα με τους 27 ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στο Copa Africa, με τον Ράχμαν Μπάμπα να είναι εκτός!

Νωρίτερα, η ιστοσελίδα «ghanaweb» είχε αποκαλύψει ότι ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ -όσο και ο Φαταβού Ισαχάκου της Λέστερ- δεν θα βρεθούν στην τελική αποστολή της εθνικής Γκάνας για το Copa Africa, όπως αναμενόταν αρχικά και η πληροφορία επιβεβαιώθηκε.

Ο 29χρονος αριστερός μπακ του «δικεφάλου του βορρά» είχε ζητήσει να μην βρεθεί στα ονόματα που θα ταξιδέψουν στην Ακτή του Ελεφαντοστού για την διοργάνωση, αφού είναι σε διαδικασία επανάκμψης από έναν τραυματισμό που έχει και ήθελε να του επιτραπεί να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις της και να μην προκύψει κάποιο περαιτέρω θέμα.

Κι όπως φαίνεται η επιθυμία του έγινε σεβαστή.

🚨Our #BlackStars for the AFCON 👊🏾



🤵‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire 🇬🇭⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw