Ο Φραν Ναβάρο έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και λίγο πριν τη φωτογράφιση, έδειξε την τοιχογραφία των Ριβάλντο και Σαβιόλα στο εσωτερικό του «Γ. Καραϊσκάκης».

Με ρυθμούς… Φραν Ναβάρο κλείνει το 2023 για τον Ολυμπιακό καθώς ο Ισπανός επιθετικός έγινε και επίσημα μέλος των «ερυθρολεύκων» με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο.

Η φωτογράφιση με τη φανέλα των Πειραιωτών έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο ατζέντης του 25χρονου ποδοσφαιριστή, Τζόναθαν Σάντσεθ ανέβασε ένα story μέσα από το γήπεδο και λίγο πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο ο νεαρός παίκτης.

