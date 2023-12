Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Φραν Ναβάρο που παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο

Στα «ερυθρόλευκα» ντύθηκε και επίσημα ο Φραν Ναβάρο ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο 25χρονος Ισπανός φορ παραχωρήθηκε δανεικός από την Πόρτο για τους επόμενους έξι μήνες και στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ όπως υποστηρίζουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Πειραιώτες έδωσαν 250 χιλιάδες ευρώ για το ενοίκιο του νεαρού στράικερ ενώ σε περίπτωση απόκτησης του, οι Πορτογάλοι θα κρατήσουν 10% ποσοστό μεταπώλησης.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φρανσίσκο Ναβάρο. Ο Ισπανός επιθετικός γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1998 στην περιοχή Πινέδο, στα προάστια της Βαλένθια.

Αφού εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Βαλένθια, αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της καταγράφοντας 97 συμμετοχές, με απολογισμό 27 γκολ και πέντε ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2019 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη βελγική Λόκερεν, με τη φανέλα της οποίας για έξι μήνες αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια, κατά τα οποία σημείωσε δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2020 επέστρεψε στη Βαλένθια και το καλοκαίρι του 2021 πουλήθηκε στη Ζιλ Βισέντε. Στην πρώτη του σεζόν με τον πορτογαλικό σύλλογο πέτυχε 16 γκολ σε 35 παιχνίδια, ενώ το 2022-2023 οι επιδόσεις του ήταν ακόμη πιο παραγωγικές, καθώς σε σύνολο 43 αγώνων σημείωσε 21 τέρματα και μοίρασε τρεις ασίστ, συμμετέχοντας και σκοράροντας στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Η διετία στη Ζιλ Βισέντε με τα 37 γκολ σε 78 παιχνίδια οδήγησε την Πόρτο στην αγορά του κατά την περασμένη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της κατέγραψε δέκα συμμετοχές και σκόραρε μία φορά. Ο Ναβάρο υπήρξε διεθνής με τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας (U16, U17, U18, U19, U20).

Φραν, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό».

