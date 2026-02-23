Κωδικός Mission Impossible για Ολυμπιακό που όμως δεν θα τα παρατήσει και ετοιμάζεται για τη νέα... μάχη με την Λεβερκούζεν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν κοντράρονται στην Γερμανία και οι Ερυθρόλευκοι έχουν μία φοβερά δύσκολη αγωνιστική αποστολή αλλά δεν θα τα αφήσουν έτσι τα πράγματα. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με το σχόλιο του Δημήτρη Τομαρά, απεσταλμένου του Gazzetta που αναφέρεται και στον κόσμο αλλά και στο κλίμα που έβγαλαν στις δηλώσεις τους οι Μεντιλίμπαρ και Ροντινέϊ