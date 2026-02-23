Το σχόλιο του Δημήτρη Τομαρά από την BayArena: Ο αποφασισμένος Ολυμπιακός στη δική του… mission impossible
Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν κοντράρονται στην Γερμανία και οι Ερυθρόλευκοι έχουν μία φοβερά δύσκολη αγωνιστική αποστολή αλλά δεν θα τα αφήσουν έτσι τα πράγματα. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με το σχόλιο του Δημήτρη Τομαρά, απεσταλμένου του Gazzetta που αναφέρεται και στον κόσμο αλλά και στο κλίμα που έβγαλαν στις δηλώσεις τους οι Μεντιλίμπαρ και Ροντινέϊ
🔴🗣️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Λεβερκούζεν, Δημήτρη Τομαρά, για την αυριανή ρεβάνς του Ολυμπιακού#olympiacosfc pic.twitter.com/edbl5P9iua— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.