Ο Κώστας Φορτούνης χαρακτήρισε κάθε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού με μία λέξη και για εαυτό του, ανέφερε πως είναι πεισματάρης.

Ο Κώστας Φορτούνης συμμετείχε σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού στα social media όπου μίλησε για κάθε παίκτη της ομάδας με μία λέξη.

Για παράδειγμα χαρακτήρισε «Τρέλα» τον Πασχαλάκη και «Σούπερμαν» τον Ποντένσε μεταξύ άλλων, ενώ μίλησε και για εαυτό του όπου τόνισε πως είναι πεισματάρη.

🔴⚪🗣️ One word for each player: 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐨𝐮𝐧𝐢𝐬’ 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧! pic.twitter.com/xtqA7GU65R