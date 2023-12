Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε λόγο για «κλεισμένη μεταγραφή» στην υπόθεση του Φραν Ναβάρο στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο και αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής θα είναι στην Αθήνα το Σάββατο (30/12).

Έτοιμος να φορέσει τα... ερυθρόλευκα είναι ο Φραν Ναβάρο καθώς οι διαπραγματεύσεις φτάνουν σε happy end για τον Ολυμπιακό. Με το «here we go», Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ανάρτηση στα social media και ανέφερε όλες τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ισπανού φορ.

🚨🔴⚪️ Olympiacos have completed deal to sign Fran Navarro from FC Porto, it’s done — here we go.



Understand Olympiacos will pay €250k loan fee, loan valid until June.



There’s buy option clause NOT mandatory for €7.5m plus 10% sell-on clause to FC Porto.



Medical on Saturday. pic.twitter.com/525C0UsC4l