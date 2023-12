Όταν ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει στο Περιστέρι, χάνει το πρωτάθλημα!

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο gazzetta το αποψινό κομβικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι.

Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς λοιπόν για τον Ολυμπιακό, απόψε στο Περιστέρι. Τελευταίο και πολύ κρίσιμο, τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά, αλλά και πολύ δύσκολο.

Ο Ατρόμητος παραδοσιακά τον ζορίζει πάρα πολύ, ειδικά δε μέσα στο Περιστέρι, παίρνοντας του συχνά βαθμούς. Μάλιστα τώρα βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό: αήττητος σε οκτώ παιχνίδια, έξι πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλου, με συνολικά τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, αφότου ανέλαβε ο νέος προπονητής, ο Ίλιτς! Μία οκτάδα αγώνων που ξεκίνησε από το 3-1 επί του Άρη μέσα στο Χαριλάου και τελείωσε με μία άλλη τριάρα, επί του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι!!!

Δεν μου είναι εύκολο να πιστέψω ότι ο Ατρόμητος μπορεί αμέσως μετά από νίκη του επί μίας μεγάλης ομάδας (Παναθηναϊκό) να σταματήσει και δεύτερη μεγάλη ομάδα (τον Ολυμπιακό), αλλά η αλήθεια είναι ότι το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, όταν ήταν στα καλά του: το φθινόπωρο του 2018, μέσα σε δύο παιχνίδια είχε πρώτα φέρει 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και μετά είχε κερδίσει 2-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ! Και δη τότε ήταν ένα ματς έξω κι ένα μέσα, ενώ τώρα έχει και τα δύο ματς στο σπίτι του!

Όπως κι αν έχει, ας μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, ότι τον Ολυμπιακό τον περιμένει ένα δύσκολο βράδυ, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θα έχουν σοβαρές απουσίες, καθώς ο μεν Καρβαλιάλ δεν έχει τους Φορτούνη, Μαντί κι Ελ Αραμπί, ο δε Ίλιτς τους Σεβέδο, Αγκιμπού και Κουντέ.

Παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι ήταν λάθος η επιλογή του Πορτογάλου προπονητή να εκτίσει την ποινή του ο Φορτούνης σήμερα. Έπρεπε να μην παίξει στις Σέρρες, όπου είδαμε, άλλωστε, ότι έβγαλε και την κούραση από το ευρωπαίκό παιχνίδι της Πέμπτης. Τώρα, θα ήταν φρέσκος για να έπαιζε στο Περιστέρι. Ήρθε και η ξαφνική απουσία του Μαντί Καμαρά κι έδεσε το γλυκό…

Ο Ατρόμητος, στο μεταξύ, είχε άλλους δύο παίκτες τιμωρημένους, τους ακραίους του μπακ, τον Κεσχρίντα και τον Ντε Μπουκ, επιλέγοντας να εκτίσουν την ποινή τους σε άλλα παιχνίδια, οπότε είναι σαφές ότι δεν έχει στον σχεδιασμό του ένα παιχνίδι «διαδικαστικό», αλλά ένα παιχνίδι από το οποίο θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί. Αν και όλα αυτά είναι πρωτίστως θεωρητικά: ο Βόλος είχε δηλώσει τέσσερις παίκτες να εκτίσουν την ποινή τους με τον Ολυμπιακό και του πήρε 2-2. Χθες έπαιξε κομπλέ με τον Παναθηναϊκό κι έφαγε τρία.

Η σοβαρή δυσκολία του αγώνα για τον Ολυμπιακό έγκειται κατά την εκτίμηση μου σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο έχει να κάνει με την πίεση που δέχθηκε εσχάτως η ομάδα, τόσο από τα πολύ άσχημα αποτελέσματα της (βλέπε βαριές ήττες από ΠΑΟΚ, Φράιμπουργκ κι ισοπαλία στο Βόλο), όσο κι από την αλλαγή προπονητή. Πίεση για οπωσδήποτε αντίδραση, που όντως ήρθε, με την εμφατική νίκη επί της Τόπολα στο Καραϊσκάκη και το έστω οριακό διπλό στις Σέρρες επί του Πανσερραϊκού. Μόνο που πρέπει τώρα, στο τρίτο σερί παιχνίδι του καινούργιου προπονητή μέσα σε μία εβδομάδα, να διαπιστώσουμε αν η αντίδραση ήρθε ακριβώς από την πίεση που περιγράψαμε η, δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Ένα δεύτερο στη σειρά τρίποντο εκτός έδρας θα δείξει ότι όντως «κάτι» γίνεται.

Το δεύτερο επίπεδο δυσκολίας έχει να κάνει με τις…γιορτές! Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι βεντέτες, οι πιο καλοπληρωμένες στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο έργο, όταν φτάνουν τα Χριστούγεννα και τα πολυήμερα ρεπό που δυστυχώς τους δίνουν αβέρτα οι προπονητές, με τον Καρβαλιάλ να μην αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αφήνοντας τους έξι ημέρες ελεύθερους! Παραδοσιακά πριν από το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το μυαλό τους στα εορταστικά ταξίδια που θα κάνουν ανά την υφήλιο. Και, κάπως έτσι, τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη κουτσά στραβά τα παίρνουν, αλλά όταν παίζουν εκτός έδρας έχουν κάνει απίθανες γκάφες: βλέπε το 2-2 πέρυσι (21.12.2022) στα Γιάννινα με τον ΠΑΣ, τον οποίο κέρδιζαν 2-0 (!) και το 0-0 στο Βόλο στις 22.12.2019. Αν προσέξατε, είναι ίδιες ημερομηνίες με το αποψινό παιχνίδι…

Να θυμηθούμε ότι ο Ατρόμητος έχει κόψει από δύο βαθμούς και στα δύο τελευταία πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό: πέρυσι με το 1-1 στο Περιστέρι και πρόπερσι με το 0-0 στο Καραϊσκάκη! Αλλά και ότι τα συντριπτικά περισσότερα διπλά του Ολυμπιακού στο Περιστέρι είναι σε δραματικά παιχνίδια, νίκες με ένα γκολ διαφορά, με αποκορύφωμα τις δύο με γκολ του Χασάν (1-0) και του Βούκοβιτς (2-1) μετά το 90ο λεπτό! Από τα δε εφτά τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Ατρόμητο, υπάρχουν τρεις ισοπαλίες (η μία στο Κύπελλο) γι΄ αυτόν και τέσσερις νίκες για τους Πειραιώτες.

Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα κομβικό για τον Ολυμπιακό παιχνίδι. Είτε το κερδίζει και παραμένει κι αυτός στο γκρουπ των πρώτων (όλοι μαζί σε ένα πόντο, γιατί θεωρώ ότι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα κερδίσουν), είτε δεν το κερδίζει και χάνει την καλή ψυχολογία που έχει αποκτήσει και γυρίζει πάλι πίσω στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Κι ας ξέρουμε κάτι: εδώ και κάποια χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει στο Περιστέρι, χάνει και το πρωτάθλημα! Τόσο το 2017-18, που είχε φέρει 2-2 (ισοφαρίζοντας στο 90’), όσο και πέρυσι, το 2022-23, που έφερε 1-1 (ισοφαριζόμενος στο 64’ από τον Φριτζόνσον, που θα πάρει σήμερα τη θέση του τιμωρημένου Αγκιμπού).

Και τα δύο πρωταθλήματα τα πήρε η ΑΕΚ…

Άσχετο:

Έγινε πολύ παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα από τον Πέδρο Άλβες για τον Κρέσπο της Φενέρμπαχτσε. Τον θέλει πολύ ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και τον ξέρει καλά, αφού τον είχε παίκτη και στην Μπράγκα και στην Εστορίλ! Το θέμα, όμως, αυτές τις ημέρες έχει παγώσει, πολύ. Οι Τούρκοι ζητάνε πολλά λεφτά για να τον δώσουν, υπερβολικά για ένα παίκτη που δεν είναι από τους πιο βασικούς τους και που οδεύει στα 28, άρα έχει μειωμένη μεταπωλητική αξία. Βέβαια, ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα με τις μεταγραφές, μπορεί να αλλάξουν από ημέρα σε ημέρα.

Και κάτι για τον Σκάρπα! Πολλά τα λεφτά που έρχονται από την Βραζιλία-η Ατλέτικο Μινέιρο έχει κάνει επίσημη προσφορά 4.750.000 Ευρώ και τώρα η Φλαμένγκο βάζει πάνω στο τραπέζι 5.500.000 Ευρώ! Ο ίδιος ο παίκτης δίνει προβάδισμα στην Ατλέτικο, λόγω της παρουσίας του Σκολάρι, με τον οποίο έχει άριστη σχέση. Αλλά η Νότιγχαμ από την Φλα μπορεί να πάρει 750.000 Ευρώ παραπάνω. Κτυπάει το σφυρί για ποια από τις δύο ομάδες θα τον πάρει!

Αυτός ο πιτσιρικάς σέντερ φορ, ο Σρέμτσεβιτς, που έχουν προτείνει στον Ολυμπιακό από τη Σερβία, μοιάζει πραγματικά εξαιρετική περίπτωση. Φοβερό κορμί, όσφρηση του γκολ, πατάει πολύ γερά-στα 17 του βασικός στην Α΄κατηγορία, ε; Και με γκολάρα τις προάλλες εναντίον του Ερυθρού Αστέρα. Φαίνεται λαχείο! Να δώσεις 2 εκ. Ευρώ, με την προοπτική να σου βγει επιθετικός 20 εκ. Ευρώ!

Από την άλλη, μπαίνω και στη θέση του Ολυμπιακού. Μετά από χρόνια έχει βγάλει ένα μεγάλο ταλέντο για την επίθεση του, τον Μπάμπη Κωστούλα, που εντυπωσιάζει, χωρίς να είναι καν 17! Δεν πρέπει να κοιτάξει να «βγάλει» ένα δικό του παιδί, Ελληνόπουλο; Πρέπει να πάει να πληρώσει ένα όντως ταλέντο σε μία σέρβικη ομάδα;

