Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ιάπωνα δεξιού μπακ Νταΐκι Χασιόκα.

Στον ΠΑΟΚ δουλεύουν την υπόθεση «δεξί μπακ» ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Από τη στιγμή που το θέμα «Γουίλιαμ Φουρτάδο» φαίνεται να κολλάει, στο δικέφαλο του Βορρά στρέφονται και σε άλλες περιπτώσεις. Μία εξ αυτών είναι ο 24χρονος Ιάπωνας, Νταΐκι Χασιόκα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει στο ρεπορτάζ του χαρακτηριστικά ότι: «Ο μπακ της Σιντ-Τρούιντεν, Νταΐκι Χασιόκα, έχει πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσε να φύγει τον Ιανουάριο. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ο ΠΑΟΚ τον θέλουν, αλλά εκείνος προτιμά τη μετακίνησή του σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα».

Ο Χασιόκα φέτος μετράει ήδη στο βελγικό πρωτάθλημα 16 ματς με 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ είναι 7 φορές διεθνής. Με το βελγικό σύλλογο έχει συνολικά 88 εμφανίσεις με 2 τέρματα και 13 ασίστ, ενώ στη χώρα του αγωνιζόταν στην Ουράβα Ρεντς όπου σε 96 ματς κατέγραψε 6 γκολ και 7 ασίστ.

