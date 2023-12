Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, στο πρώτο του ματς στη Stoiximan Super League 1 ξεκινά με βασικό αμυντικό δίδυμο τους Ντόι και Μπιανκόν.

Ειδικότερα ο σχηματισμός του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην πρώτη αναμέτρηση για τον Κάρλος Καρβαλιάλ στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1 θα έχει ως εξής: Πασχαλάκης - Ορτέγα, Μπιανκόν, Ντόι και Ροντινέι - Εσε και Μαντί Καμαρά - Φορτούνης, Μασούρας και Ποντένσε - Ελ Καμπί. Στον πάγκο θα είναι για πρώτη φορά στο ελληνικό Πρωτάθλημα ο Ομάρ Ρίτσαρντς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Panserraikos is powered by @Stoiximan!