Στις εξέδρες του ΣΕΦ βρέθηκε ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού για να δει τη μπασκετική ομάδα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ημέρα παρουσιάσεων στον Ολυμπιακό, καθώς μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην ανακοίνωση του Κάρλος Καρβαλιάλ ως αντικαταστάτη του στον πάγκο αλλά και του Πέδρο Άλβες για τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Μάλιστα ο 40χρονος Πορτογάλος παράγοντας, λίγες ώρες μετά την παρουσίασή του στις αίθουσες του «Γ. Καραϊσκάκης», βρέθηκε στις εξέδρες του ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την μπασκετική ομάδα των Πειραιωτών κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague.

Από την παρουσίαση του Πέδρο Άλβες. / From Mr. Pedro Alves’ presentation to the media. 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #PedroAlves #SportsDirector #Portugal pic.twitter.com/z4awiUFJGG