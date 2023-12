Άλβες: «Αν δεν πίστευα ότι μπορώ να βοηθήσω, δεν θα ήμουν εδώ, περήφανος που ήρθα στον Ολυμπιακό»

Παρουσιάστηκε επίσημα ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Πέδρο Άλβες με την παρουσία του Κριστιάν Καρεμπέ.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ο Πέδρο Άλβες παρουσιάστηκε από τους Πειραιώτες στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχοντας δίπλα του τον Κριστιάν Καρεμπέ.

Από την παρουσίαση του Πέδρο Άλβες. / From Mr. Pedro Alves’ presentation to the media. 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #PedroAlves #SportsDirector #Portugal pic.twitter.com/z4awiUFJGG