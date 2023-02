Το όνομα του Κέβιν Μαντίγια ακούστηκε για τον Ολυμπιακό αλλά την περίπτωσή του φαίνεται ότι παρακολουθούν από κοντά οι Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Πόρτο.

Πριν λίγες μέρες η περίπτωση του Κέβιν Μαντίγια βρέθηκε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει ο Χάμες Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο ελληνικός σύλλογος δεν είναι ο μόνος που έχει δει τον 19χρονο στόπερ καθώς ο ίδιος βρίσκεται στα ραντάρ τόσο της Λίβερπουλ όσο και των Νιούκαστλ και Πόρτο.

🚨#EXCL• Liverpool, Newcastle and Porto have opened preliminary talks over signing Colombia Under-20s defender Kevin Mantilla, 19, from Independiente Santa Fe.

