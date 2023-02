Στην πρώτη του αποστολή μετά την επιστροφή του στον ΟΦΗ θα συμμετέχει ο Λουίς Φελίπε, αφού συμπεριλήφθηκε κανονικά για το εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι Κρητικοί μπορεί να έχουν τον Βραζιλιάνο επιθετικό στην αποστολή τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα (04/02-17:00), ωστόσο δεν θα έχουν τον Χριστογεώργο, που έκανε την Πέμπτη (02/02) την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, αλλά και τους Μαρινάκη, Νέιρα (τιμωρημένος), Ντζου, Γιοχού, Αποστολάκη και Θεοδοσουλάκη.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Σωτηρίου, Larsson, Thorarinsson, Μπαλογιάννης, Βούρος, Γιαννούλης, Πασαλίδης, Διαμαντής, Mellado, Diousse, Perea, Bakic, Toral, Τσιλιανίδης, Bifouma, Mosquera, Phellype, Grønning, Dicko.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα κόντρα στον @PASGianninaFC __ Our squad list for the match against PAS Giannina FC. #ofipas #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday21 #greece #football #crete pic.twitter.com/59iHxPfyuC