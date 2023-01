«Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε πρόταση τεσσάρων εκατ. ευρώ για Ρέαμπτσιουκ από τη Μονπελιέ»

Η πρόταση της Μονπελιέ για τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ φαίνεται πως δεν κάλυψε τον Ολυμπιακό.

Το όνομα του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ έχει παίξει αρκετά στα ρεπορτάζ πολλών ομάδων στην Ευρώπη στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ωστόσο δεν έχει ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό κάποια πρόταση.

Αυτή τη φορά η Μονπελιέ είναι που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκτήσει τον διεθνή αμυντικό, όμως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, οι «ερυθρόλευκοι» απέρριψαν την πρόταση ύψους τεσσάρων εκατ. ευρώ από τον γαλλικό σύλλογο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στους Πειραιώτες μετά από αυτή την εξέλιξη.

