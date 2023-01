Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, κ. Δημήτρης Κενές εκπροσώπησε τους Αρκάδες στην επιστημονική ημερίδα «Beyond Football Conference 2023», η οποία διεξήχθη στην Σπάρτη την Δευτέρα (16/01).

Η ανακοίνωση:

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας ΤρίποληςΣ, κ. Δημήτρης Κενές εκπροσώπησε την ομάδα μας στην επιστημονική ημερίδα "Beyond Football Conference 2023", η οποία διεξήχθη στην Σπάρτη την Δευτέρα (16/01) και διοργανώθηκε από το iSportMnagement Lab, την επιστημονική ομάδα Beyond Sports και τον Σύλλογο Φοιτητών Τ.Ο.Δ.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κ. Κενές στην ομιλία του στους φοιτητές του τμήματος αναφέρθηκε στον Ρόλο των Ακαδημιών στο Σύγχρονο Ποδόσφαιρο, καθώς και στην Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, δύο τομείς στους οποίους ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ξεχωρίζει σε ολόκληρη τη διαδρομή του.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επιστημονική Ημερίδα του ακαδημαϊκού εργαστηρίου iSportManagement LAB με τίτλο: “Beyond Football Conference 2023”

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου η επιστημονική ημερίδα με τίτλο: “Beyond Football Conference 2023”, την οποία διοργάνωσε το ακαδημαϊκό εργαστήριο του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (iSportManagement LAB), σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα «Beyond Sports» και το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη.

Καταξιωμένοι εν ενεργεία άνθρωποι από το χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου κατέθεσαν στους συμμετέχοντες τις απόψεις τους και ανέδειξαν την καινοτομία στο έργο τους, ενώ ανέλυσαν τις νέες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι θεματικοί άξονες της εκδήλωσης ήταν:

- Ηγεσία στο ποδόσφαιρο

- Η θέση της γυναίκας στο ποδόσφαιρο

- Απαραίτητες δεξιότητες των εργαζομένων

- Ποδοσφαιρικές ακαδημίες

- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων

Την επιστημονική ημερίδα, χαιρέτησαν κατά την έναρξη:

- ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής

- ο Βουλευτής Λακωνίας, κ. Σταύρος Αραχωβίτης

- ο Βουλευτής Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός

- ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης

- ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, κ. Παναγιώτης Καρράς

- ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Γεώργιος Κυπραίος

- o τέως Αντιδήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος

- ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Isportmanagement Lab και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος

- η Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κα Χρυσοβαλάντου Μέρμηγκα

- η επιστημονική ομάδα "Beyond Sports", κ. Δημήτριος Κοθρούλας, κα Πέπη Μιχαλιτσιάνου και η κα Κωνσταντίνα Μαγγίνα.

Στην επιστημονική ημερίδα συμμετείχαν με ομιλία-παρουσίαση:

- o Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, κ. Δημήτριος Κενές με θέμα «Ο ρόλος των Ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα».

- ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ, κ. Ηλίας Πουρσανίδης με θέμα «Η σημασία των ακαδημιών στην ανάπτυξη των ποδοσφαιρικών συλλόγων»

- ο επικεφαλής του Τμήματος Εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ 2022, κ. Θάνος Τριανταφυλλίδης με θέμα «Μία εκ των έσω εξιστόρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ»

- η Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Super League, κα Κάτια Κοξένογλου με θέμα «Από τις Επιχειρήσεις στον Αθλητισμό: η Ηγέτιδα του 21ου Αιώνα»

- Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Σπύρος Βλάχος με θέμα «Ηγεσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο: You are all Leaders!»

- ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, κ. Αγησίλαος Τουμαζάτος με θέμα «Strategy and Leadership in Modern Football».

Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των ομιλητών με τον διευθυντή του εργαστηρίου Isportmanagement Lab, κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, να συνοψίζει τα βασικότερα σημεία των ομιλιών και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ημερίδας.

Την επιστημονική ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης περίπου 200 συμμετέχοντες, ενώ οι συμμετοχές στη ζωντανή αναμετάδοση ξεπέρασαν τις 300. Το βίντεο ολόκληρης της ημερίδας, όπως και όλα τα βίντεο από τις προηγούμενες επιστημονικές δράσεις του Εργαστηρίου iSportManagement LAB είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για παρακολούθηση οποιαδήποτε στιγμή στο κανάλι του Εργαστηρίου iSportManagement LAB στο Youtube, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=QljM9PvXfy4&ab_channel=Sport_Management_LABUniversity_of_Peloponnese

Μετά το τέλος της ημερίδας ακολούθησε δείπνο μεταξύ των διοργανωτών και των ομιλητών, το οποίο ήταν μια ευγενική προσφορά του ξενοδοχείου «Mystras Grand Palace Resort and Spa».

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τις εκδηλώσεις του Εργαστηρίου iSportManagement LAB μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου στη διεύθυνση http://isportmanagement.gr