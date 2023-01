Ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς που συνεχίζει τα... likes στα social media της Ένωσης ξεκίνησε την προετοιμασία με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς ενόψει της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ έχει καταθέσει την τελική της πρόταση στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς για τον 23χρονο Αμερικανό μεσοεπιθετικό, Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς και βρίσκεται σε αναμονή. Την ίδια στιγμή ο παίκτης συνεχίζει να επιθυμεί τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ για να ξανασμίξει με τον Ματίας Αλμέιδα κάνοντας like στους λογαριασμούς της Ένωσης στα social media.

Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα των «Κουέικς», οι οποίοι είχαν την πρώτη τους συγκέντρωση για τη νέα σεζόν του MLS που ξεκινάει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Κικάνοβιτς, ως όφειλε, ήταν παρών ξεκινώντας την προετοιμασία με τον σύλλογο του Σαν Χοσέ. Μάλιστα ο Αμερικανός ρεπόρτερ Φάβιαν Ρένκελ που παρακολουθεί τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter:

«Ο Μπέντζι Κικάνοβιτς είναι στο προπονητικό κέντρο των Έρθκουεϊκς επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τελειώσει το deal της μεταγραφής του στη νέα ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, την ΑΕΚ».

Benji Kikanovic is at #Quakes74 training camp, confirming that the deal is not done yet for a transfer to Matias Almeyda’s new team AEK. #aekfc #aek #MLS #SuperLeague pic.twitter.com/eGxyjR0fV5