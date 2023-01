«Η ΑΕΚ κλείνει τον Κικάνοβιτς με 1,9 εκατ. ευρώ»

Tweet Αμερικανού ρεπόρτερ υποστηρίζει ότι η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς από τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς με ποσό γύρω στα 1,9 εκατ. ευρώ, κάτι πάνως που δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta, η περίπτωση του Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς απασχολεί σοβαρά την ΑΕΚ, η οποία όλο το τελευταίο διάστημα διατηρεί ζεστό το ενδιαφέρον της για τον 23χρονο Αμερικανό μεσοεπιθετικό των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, τον οποίο γνωρίζει άριστα ο Ματίας Αλμέιδα από την κοινή τους θητεία στον σύλλογο του MLS.

Τα αμερικανικά ρεπορτάζ επέμεναν τις προηγούμενες μέρες για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον παίκτη, ενώ νέο tweet Αμερικανού ρεπόρτερ τονίζει πως ο Κικάνοβιτς σύντομα θα αποτελέσει παίκτης της Ένωσης έναντι 2 εκατ. δολαρίων (δηλαδή 1,9 εκατ. ευρώ).

«Η φημολογία θέλει τον Κικάνοβιτς να πηγαίνει στην ΑΕΚ αντί 2 εκατ. δολαρίων. Η ανακοίνωση έρχεται σύντομα. Ο Ματίας Αλμέιδα παίρνει τον παίκτη του με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη 2η θέση της Super League», έγραψε στο τιτίβισμά του ο Αμερικανός ρεπόρτερ Φάβιαν Ρένκελ.

Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα από το να κάνει δικό της τον Κικάνοβιτς, ωστόσο δεδομένο είναι το ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων για τον παίκτη, το οποίο φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται.

RUMOR: Word around town is that Benji Kikanovic is on his way to #AEK Athens for around $2,000,000. Announcement should be coming soon. Matias Almeyda gets his guy while AEK is currently 2nd in the #SuperLeague. #MLS #Quakes74 📸 @mimtclaughlin #Bosnia #aekfc pic.twitter.com/9hhIP4YUj8