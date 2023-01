Ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που δεν πωλείται!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για την καρδιά του Ολυμπιακού!

Οκ, ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, αν γράψω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πωλούνται, παραχωρούνται, πείτε το όπως θέλετε. Κι ίσως είμαι και λίγο υπερβολικός, αν γράψω ότι μόνο ένας δεν πωλείται. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είμαι μακριά από την πραγματικότητα.

Αναφέρομαι φυσικά για τον Χουάνγκ Ιν Μπέομ, για τον οποίο ο Ολυμπιακός ούτε καν ακούει για προτάσεις από το εξωτερικό. Πολύ απλά γιατί αφενός μεν θέλει να χτίσει πάνω του, αφετέρου δε τον έχει χαρεί πολύ λίγο, καθώς ήρθε μόλις τον περασμένο Αύγουστο, άρα είναι στην ομάδα μόλις πέντε μήνες, εκ των οποίων μάλιστα τον ένα μήνα έλειπε λόγω της παρουσίας της Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, στο οποίο παρεμπιπτόντως ο ίδιος διακρίθηκε, αλλά κι έκλαψε μετά τον αποκλεισμό από την Βραζιλία στα νοκ άουτ.

