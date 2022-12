Ο Τιμοτέους Πούχατς έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα μετά το ατομικό πρόγραμμα που ακολούθησε την Παρασκευή (30/12).

Ο 23χρονος Πολωνός γνωρίστηκε με τους νέους του συμπαίκτες με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Φυσικά, ο Πούχατς δεν γλίτωσε το... τούνελ της υποδοχής, κάτι που αποτελεί παράδοση στο «τριφύλλι» για όλους του νεοφερμένους παίκτες.

Στα της προπόνησης τώρα ο Χουάνκαρ ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης ενώ οι υποπόλοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

