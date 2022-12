Τους έντεκα εκλεκτούς για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης έκανε ο Μίτσελ, με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Superleague και αποτελεί το τελευταίο ματς για το 2022.

Ο Μίτσελ έκανε γνωστή την εντεκάδα του, όπου αποφάσισε να βάλει στο βασικό σχήμα τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο ενώ ξεκινάει και πάλι με τους Μπιέλ, Χάμες και Φορτούνης.

Συγκεκριμένα ο Πασχαλάκης βρίσκεται κάτω από τα καρέ, με τους Ρέαμπτσιουκ, Ντόι, Σωκράτη και Ανδρούτσο στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Εμβιλά με τον Ινμπόμ Χουάνγκ ενώ στα «φτερά» θα ξεκινήσει ο Μπιέλ με τον Φορτούνη. Τέλος ο Χάμες θα είναι λίγο πιο πίσω από τον προωθημένο Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAST #Stoiximan pic.twitter.com/NBO1zZgXhK