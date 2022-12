«Ο Νοσίρου ενδέχεται να πάει στον Παναιτωλικό» (vid)

Δημοσιογράφος από τη Νιγηρία μετέδωσε πως ο νεαρός χαφ Αφέζ Νοσίρου που αγωνίζεται στην Κβάρα Γιουνάιτεντ ίσως έρθει στην Ελλάδα για τον Παναιτωλικό.

Στη μεταγραφική «εξίσωση» του Παναιτωλικού έβαλαν σήμερα (21/12) ορισμένα ΜΜΕ της Νιγηρίας τον Αφέζ Νοσίρου, τον 18χρονο χαφ της Κβάρα Γιουνάιτεντ της χώρας του.

Ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο σαν «8άρι» όσο και σαν «6άρι», ενώ το περασμένο καλοκαίρι ντεμπουτάρισε με την Εθνική του ομάδα, σε ένα φιλικό με την Κόστα Ρίκα.



Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέδωσε δημοσιογράφος της χώρας, ο νεαρός μέσος ενδέχεται να συνεχίσει στα «καναρίνια».

My source in Greece says he's expected to join Panetolikos F.C in the Greek Super League. https://t.co/1N0NX98tqG