Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον απολογισμό των όσων κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Σειρά είχαν αυτή τη φορά οι Αϊτόρ, Μάγκνουσον και Κώτσιρας.

Οι «πράσινοι» έκαναν τρεις αναρτήσεις στα social media τους με τα στατιστικά των παικτών αυτών που ξεχώρισαν από τον πρώτο γύρο. Σαφέστατα η πιο εντυπωσιακή και γεμάτη κάρτα είναι εκείνη του Αϊτόρ που πρόλαβε να σκοράρει οκτώ τέρματα, να δώσει δύο ασίστ και να κάνει 25 σουτ στα 725 λεπτά που αγωνίστηκε προτού τραυματιστεί.

1st round MVP @AitorCF10 was unstoppable, until this damned moment of injury! 8 goals, 2 assists, 25 shots, 725 minutes played! We stand by you!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/3SaubhNqPE