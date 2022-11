Κορνέλιους: «Ποτέ μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου»

Ο Ντέρεκ Κορνέλιους θα πάει στο Μουντιάλ και μέσω των social media... θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Στην αποστολή του Καναδά για την τελική φάση του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συμπεριλήφθηκε ο Ντέρεκ Κορνέλιους και έτσι ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του Παναιτωλικού που θα πάει σε Μουντιάλ.

Εκείνος μέσω των social media σχολίασε πως «ένα συναίσθημα που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν. Ποτέ μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου», ενώ πόσταρε, μεταξύ άλλων, και μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια όταν και ξεκινούσε το ποδόσφαιρο.



A feeling words cannot describe. Never give up on your dreams 🍁🇨🇦❤️ #FIFAWorldCupQatar2022 @CanadaSoccerEN pic.twitter.com/ZmIFL3c1vY