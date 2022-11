Ο Χουάν Νέιρα επέστρεψε στην αποστολή του ΟΦΗ και πάλι από την δεύτερη αγωνιστική κι ένα διάστημα δυόμιση μηνών.

Ο Αργεντινός μέσος είναι και πάλι ετοιμοπόλεμος και ο Νταμπράουσκας τον συμπεριέλαβε και πάλι στην αποστολή του ΟΦΗ για το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Τετάρτη (09/11-20:00).

Εκτός αποστολής έμειναν οι Τοράλ και Γιαννούλης, που έκαναν θεραπεία, ο Τσιλιανίδης, που συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά και ο Σηφάκης που επίσης δεν προπονήθηκε. Σ' αυτήν δεν συμπεριλήφθηκαν ακόμη οι Μπιφουμά, Γιοχού, Καμάου, Σωτηρίου και Αποστολάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Stevens, Larsson, Μαρινάκης, Μπαλογιάννης, Thorarinsson, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Perea, Στάικος, Mellado, Diousse, Neira, Μπουζούκης, Dju, Θεοδοσουλάκης, Dicko, Guerrero, Durmishaj.

Η προπόνηση περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, αγωνιστικό παιχνίδι και στατικές φάσεις.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με την ΑΕΚ ___ Our squad list for the match against @AEK_FC_OFFICIAL #aekofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday12 #greece #football #crete pic.twitter.com/zfDQ2s630t