ΟΦΗ vs Ιωνικός... και όποιος αντέξει (vids)

Ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Ιωνικό στο μεγάλο ντέρμπι της ουράς όπου για τις δύο ομάδες υπάρχουν πρόσωπα «κλειδιά», «υπέρ» και «κατά» όπως και «δεδομένα» που δεν είναι... όπως φαίνονται.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για ΟΦΗ και Ιωνικό, καθώς θα συγκρουστούν σήμερα (5/11) στο μεγάλο ντέρμπι της ουράς. Οι μεν γηπεδούχοι πήραν «ανάσα» μετά το 1-1 που απέσπασαν στη Θεσσαλονίκη από τον Αρη, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που παραχώρησαν ισοπαλία με το ίδιο σκορ στον Παναιτωλικό και σε συνάρτηση με τα άλλα αποτελέσματα «κατρακύλησαν» στην τελευταία θέση.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η αναμέτρηση του «Γεντί Κουλέ» είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ναι μεν απομένουν πολλά ματς, ο χαμένος της όμως θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, κυρίως ψυχολογική.

Ας δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που ενδέχεται να κρίνουν τον αγώνα, τα «συν» και τα «πλην» με τα οποία θα βρεθούν στη σέντρα οι δύο «μονομάχοι» αλλά και μία εκατέρωθεν διαπίστωση κόντρα στο... ρεύμα, αφού ορισμένες φορές τα φαινόμενα απατούν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν «ίδια ματς».

Ο ΟΦΗ ποντάρει στο ότι...

*Πάει στο «μεγάλο» ματς με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από ισοπαλία σε ένα «δύσκολο» γήπεδο, στο ντεμπούτο μάλιστα του Βάλντας Νταμπράουσκας στον πάγκο του. Στο Ηράκλειο άρχισαν και πάλι να «χαμογελούν» και να αποκτούν αυτοπεποίθηση κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που απέσπασαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αλλά επειδή βγήκαν στο γήπεδο για να πάρουν το ματς και είχαν ανάλογη νοοτροπία. Αλλωστε στην μπάλα δεν θέλει και πολύ να σε… πάρει από κάτω.



*Είναι μία ομάδα που δεν «παρατάει» τα παιχνίδια της, ακόμη και όταν της «στραβώνουν». Αυτό «λέει» πολλά. Για παράδειγμα με τον ΠΑΣ έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ και σε αμφότερες ισοφάρισε, με τον ΠΑΟΚ έκανε το 1-1 στο φινάλε, με τον Παναιτωλικό το «πάλεψε» μετά το 0-1, βρήκε γκολ και ήταν απειλητικός παρότι ηττήθηκε και ευρύτερα παρουσιάζεται ικανή να κάνει τη «ζημιά» ακόμη και όταν θεωρηθεί πως... έπεσε στο καναβάτσο.

«Πονάει» σε...

*Ανασταλτικά ζητήματα, αφού σε πέντε ματς στο «Γεντί Κουλέ» έχει ήδη δεχθεί επτά τέρματα, ενώ στη μόνη αναμέτρηση που κράτησε το «μηδέν» (κόντρα στη Λαμία) ο κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο γκολκίπερ του Μανδάς. Ξέχωρα ότι με τον Ολυμπιακό οι αντίπαλοί του έχασαν πέναλτι, ενώ και στα περισσότερα ματς δέχθηκε φάσεις (π.χ, με τον ΠΑΟΚ). Κάτι η πίεση για το αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με τον τρόπο που προσέγγιζε τους αγώνες του οδηγούν στο… συμπέρασμα πως κάθε εντός έδρας παιχνίδι του ξεκινά από το 0-1.

*Επίπεδο ομοιογένειας, αφού δεν έχει «δέσει» ως ομάδα λόγω των πολλών μεταγραφών που έγιναν τον Σεπτέμβριο (όσο… παράδοξο και αν ακούγεται αυτό), αλλά και του ευρύτερου «μπες-βγες» που υπάρχει στο αρχικό σχήμα (λόγω του παραπάνω αλλά και των αρκετών τραυματισμών που έχουν προκύψει). Ετσι δεν βγάζει «αυτοματισμούς» στο παιχνίδι της, κάτι που αποτυπώνεται στη μεσοεπιθετική της λειτουργία. Μετά από 10 ματς μετρά μόλις 72 τελικές, δηλαδή μόνο 7,2 ανά παιχνίδι, εκ των οποίων πολλές είναι σε στατικά. Για αυτό άλλωστε έχει βρει μόνο οκτώ φορές δίχτυα και το ένα της τέρμα είναι αυτογκόλ.

Τα πέντε πρόσωπα «κλειδιά» του είναι οι...

Πραξιτέλης Βούρος

Αγώνες: 10

Πρόκειται για τον ηγέτη του club, που πρόσφατα μάλιστα βγήκε μπροστά και μίλησε εκ μέρους όλων για τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα (μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο). Ο 27χρονος στόπερ και εκ των «κάπτεν» της αποτελεί το ανασταλτικό της βαρόμετρό και σήμερα καλείται να είναι αλάνθαστος απέναντι σε μία πολύ καλή επιθετική γραμμή. Στην τρίτη του σεζόν στο Ηράκλειο παρουσιάζεται πιο ώριμος από ποτέ και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσει ψυχολογικά και τους συμπαίκτες του, καθώς το παιχνίδι θα είναι για (πολύ) γερά νεύρα.



Μιγκέλ Γκερέρο

Αγώνες: 6

Ασίστ: 2

Εκ των τελευταίων, χρονικά, καλοκαιρινών μεταγραφών του ΟΦΗ ήταν ο Ισπανός φορ που επέστρεψε στην Ελλάδα για χάρη του. Ακόμη δεν έχει βρει δίχτυα αλλά μετρά ήδη δύο ασίστ (σε Θεσσαλονίκη, Γιάννινα), καθώς ουκ ολίγες φορές βγαίνει από το «κουτί» και παίζει σε πιο ελεύθερο ρόλο, ακόμη και τα άκρα. Ο 32χρονος καλείται σήμερα να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα.

Χρήστος Μανδάς

Αγώνες: 4

Clean sheet: 1

Ο 21χρονος πορτιέρε καθιερώθηκε τον τελευταίο μήνα κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας και άρπαξε… από μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε. Στο 0-0 με τη Λαμία ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δέχθηκε ένα σπάνιο (και πανέμορφο) συνάμα γκολ από τον Γκρέι, ενώ στο 1-2 από τον Ολυμπιακό απέκρουσε πέναλτι. Αν και αποκτήθηκε πέρσι τον Γενάρη, συγκαταλέγεται στις «μεταγραφές» της ομάδας.



Λουίς Περέα

Αγώνες: 6

Ο Ισπανός κεντρικός χαφ πήγε τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο και αμέσως πήρε φανέλα βασικού. «Κολόνα» της ομάδας στα «6αρο-8άρια», ο 25χρονος έγινε με το «καλημέρα» το βαρόμετρό της στον άξονα. Βοηθά τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά, ενώ ελέω σωματότυπου αποτελεί πηγή κινδύνου για τα αντίπαλα καρέ και στα στατικά των Κρητικών. Η παρουσία του θα κρίνει πολλά.

Γιαν Τοράλ

Αγώνες: 7

Γκολ: 2

Ασίστ: 1

Απόντος του Νέιρα είναι ο κατά τεκμήριο ποιοτικότερος παίκτης του club και από τα πόδια του περνούν/ξεκινούν οι περισσότερες επιθέσεις της ομάδας. Παίζει στον άξονα αλλά και τα άκρα, ενώ ο 27χρονος μεσοεπιθετικός σκόραρε στα εκτός έδρας ματς με Αρη και ΠΑΣ όπου οι Κρητικοί δεν έχασαν (1-1 και 2-2 αντίστοιχα). Παράλληλα έδωσε και μία ασίστ στην ήττα (3-1) της πρεμιέρα από τον Ατρόμητο και η απόδοσή του θα κρίνει πολλά στο δημιουργικό/εκτελεστικό κομμάτι για τους Κρητικούς.

Και υπάρχει για εκείνον ένα... ναι μεν αλλά...

Κοιτώντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του ΟΦΗ μπορεί να ειπωθεί πως το «Γεντί Κουλέ» τείνει να μετατραπεί σε «αχίλλειο πτέρνα» του, αφού ακόμη δεν έχει κερδίσει. Εφόσον όμως «απομονώσουμε» τα εκεί παιχνίδια του δύναται να ειπωθεί πως μόνο το 0-0 με τη Λαμία λογίζεται, σε απλά ελληνικά, ως «γκέλα». Οι Κρητικοί έχασαν από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, από τον Παναιτωλικό σε ένα ματς όπου κατέβηκαν με λίγους παίκτες και τεράστια προβλήματα αλλά παρουσιάστηκαν καλοί, ενώ παραχώρησαν 1-1 στον ΠΑΟΚ. Ετσι το εκεί ρεκόρ τους που είναι 0-2-3 έχει, τρόπο τινά, διπλή ανάγνωση.

Ο Ιωνικός ποντάρει στο ότι...

* «Παράγει» φάσεις και δεν θυμίζει την ομάδα των πρώτων αγωνιστικών. Στα τελευταία του τέσσερα ματς (με Λαμία, Αρη. ΠΑΣ, Παναιτωλικό) βρήκε στόχο πέντε φορές και έβγαλε αθροιστικά 46 τελικές, αρκετές εκ των οποίων ήταν «καθαρές» φάσεις. Με γνώμονα αυτό στο «Γεντί Κουλέ» θα βρει τις ευκαιρίες του.



*Διαθέτει πληθώρα λύσεων. Παίκτες όπως οι Σεμπά, Σάκιτς, Σόουζα που αποκτήθηκαν τον Σεπτέμβριο βρίσκονται πλέον σε επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης, ενώ άλλοι βασικοί του που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς (π.χ. Κάνιας) δείχνουν επίσης καλά. Ετσι μπορεί να φέρει από τον πάγκο παίκτες που να του δώσουν το «κάτι παραπάνω».

«Πονάει» σε...

*Ζήτημα διαχείρισης και «καθαρού μυαλού». Επειδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, στη Νίκαια πρέπει να γίνουν «κυνικοί». Στα τέσσερα από τα 10 ματς της σεζόν άνοιξαν το σκορ αλλά στο τέλος... πάλι καλά που δεν τα έχασαν όλα, Με τον Ατρόμητο το 1-0 έγινε 1-4, με τον Αρη το 0-1 της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε 2-1, ενώ με ΠΑΣ, Παναιτωλικό το 2-0 και 1-0 αντίστοιχα «γύρισε» σε 2-2 και 1-1, ενώ οι αντίπαλοί τους απώλεσαν στο φινάλε μοναδικές ευκαιρίες να φτάσουν στην ολική ανατροπή. Πλέον το θέμα τείνει να γίνει ψυχολογικό, ενώ την ίδια στιγμή στους δύο τελευταίους του αγώνες υπέπεσε αθροιστικά σε τρία πέναλτι!

*Ανασταλτικά ζητήματα. Ο Ιωνικός πάει στην Κρήτη με μόνο ένα «μηδέν παθητικό» και την κατά τεκμήριο χειρότερη άμυνα της κατηγορίας. Αν κάθε του ματς... ξεκινά με 1-0 κατά του, δεν μπορεί να «ψάχνει» συνεχώς δύο γκολ ώστε να κερδίσει. Σε ματς που έχουν τον χαρακτήρα ντέρμπι-ουράς «χρειάζεσαι» το μισό-μηδέν. Να βρεις δηλαδή μία φορά δίχτυα και στη συνέχεια να τα... «μαρμαρώσεις».

Τα πέντε πρόσωπα «κλειδιά» του είναι οι...

Χαβιέρ Μεντόσα

Αγώνες: 9

Γκολ: 2

Θα είναι ο «εγκέφαλος» του Ιωνικού στην Κρήτη και από τα πόδια του θα περάσουν οι περισσότερες επιθέσεις του club. Ο Αργεντινός χαφ μπορεί να πάει κάθετα αλλά και στα άκρα, ενώ είναι κίνδυνος-θάνατος στα στατικά. Ηδη μάλιστα έχει βρει δύο φορές με απευθείας εκτελέσεις φάουλ, ενώ θα πάρει και τα στημένα γύρω από τα καρέ των γηπεδούχων. Από τα «κέφια» του θα εξαρτηθούν πολλά.

Χοσέ Κάνιας

Αγώνες: 8

Ασίστ: 1

Αποτελεί το «βαρόμετρο» του άξονα και τον πλέον κομβικό του παίκτη στο χώρο ευθύνης του που είναι τα «6αρο-8άρια». Με τον Ισπανό στο γήπεδο η ομάδα αποκτά άλλη δυναμική, κάτι που αποτυπώθηκε και στα πρόσφατα ματς, όπου π.χ. μέχρι να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Ιωνικός κέρδιζε 1-0 και μόλις βγήκε «γύρισε» το παιχνίδι. Εσχάτως ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό, αλλά πλέον δείχνει καλά.

Βασίλης Μάντζης

Αγώνες: 10

Γκολ: 3

Ασίστ: 1

Ο περσινός πρώτος σκόρερ της ομάδας, παρότι μετακινήθηκε τον Γενάρη στη Νίκαια, πήρε εσχάτως... ξανά το όπλο του. Στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν έμεινε «άσφαιρος», σε ένα χρονικό σημείο που ευρύτερα το club έδειχνε να μην... πατάει καλά. Στα ισάριθμα τελευταία όμως σκόραρε στα τρία εξ' αυτών (με Λαμία, Αρη, Παναιτωλικό), ενώ έδωσε και μία ασίστ. Πλέον πήρε «ψυχολογία», ο επιθετικός άλλωστε «τρέφεται» με γκολ, και ο 31χρονος θα αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο για τα καρέ των Κρητικών.

Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι

Αγώνες: 7

Η αξία του δεδομένη και η εμπειρία του τεράστια, κάτι που τον καθιστά ως τον πλέον κατάλληλο ποδοσφαιριστή του Ιωνικού ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα στο σημερινό κρίσιμο ματς. Ο Ουκρανός στόπερ έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια υπό καθεστώς πίεσης και έχει αποδείξει πως μπορεί να τη διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία. Η παρουσία του στην «καρδιά» της άμυνας του club εκτός από τα αγωνιστικά benefits θα δώσει τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του και να «κοντρολάρουν» τις όποιες (δυσμενείς) καταστάσεις τους παρουσιαστούν.

Λευτέρης Χουτεσιώτης

Αγώνες: 10

Clean Sheet: 1

Ο 28χρονος ποριέρε καλείται σήμερα να αποτελέσει τον «φύλακα άγγελο» της εστίας του, πόσο δε από τη στιγμή «τρέχει» καλές σεζόν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη Νεάπολη (το καλοκαίρι του 2021). Στην Κρήτη πάει μεν με «προίκα» μόλις ένα clean sheet στο πρωτάθλημα (το 0-0 με τον Λεβαδειακό), όμως στα τρία από τα εννέα άλλα παιχνίδια «νικήθηκε» μόνο από την άσπρη βούλα (με Παναθηναϊκό, ΠΑΣ, Παναιτωλικό). Σε απλά ελληνικά καλείται να... κατεβάσει ρολά.

Και υπάρχει για εκείνον ένα... ναι μεν αλλά...

Ο Ιωνικός θα μπορούσε να βρίσκεται σε ακόμη πιο δυσχερή θέση, καθώς στις ισοπαλίες που παραχώρησε σε Λεβαδειακό, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικό είδε τους αντιπάλους του να «χάνουν» στο φινάλε μεγάλες ευκαιρίες ώστε να πάρουν ακόμη και τη νίκη (με Τσιριγώτη, Μπάλαν, Σενγκέλια αντίστοιχα). Αυτό συνέβη γιατί ανέβηκε ψηλά και έψαχνε τη νίκη, προσέγγιση που όμως δεν «καίγεται» να ακολουθήσει και στο «Γεντί Κουλέ». Κακά τα ψέμματα θα παίξει για δύο αποτελέσματα.

Γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο ματς

Και για να οδηγηθούμε και σε ένα συμπέρασμα... Είναι «τελικός» το σημερινό ματς; Προφανώς και όχι, αφού απομένουν ακόμη 22 αγώνες συμπεριλαμβανομένων και των play outs. Ωστόσο χαρακτηρίζεται και δικαίως πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί;



Α) Είναι «εξάποντο», όπως λέμε σε απλά ελληνικά.



Β) Σε περίπτωση που κερδίσει ο ΟΦΗ θα «σκαρφαλώσει» στους 10 βαθμούς και στο «+6» από τον Ιωνικό. Παράλληλα ίσως βάλει από κάτω ακόμη και πέντε ομάδες, ενώ τώρα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στον αντίποδα ο Ιωνικός θα παραμείνει ουραγός, χωρίς νίκη μετά από 11 αγώνες και ενδέχεται να δει την απόστασή του από τις θέσεις παραμονής να «εκτοξεύεται» στους πέντε ή και έξι πόντους.



Γ) Σε περίπτωση που κερδίσει ο Ιωνικός θα πάρει την πρώτη νίκη της σεζόν και μάλιστα εκτός έδρας σε ένα ντέρμπι ουράς, από ουραγός θα «πιάσει» τους Κρητικούς στους επτά, υπό προϋποθέσεις θα βάλει από κάτω τον Λεβαδειακό και ίσως μειώσει την απόστασή του την 9η θέση στους μόλις δύο πόντους. Ολα τα παραπάνω σημαίνουν πως η ουρά θα πάρει... φωτιά.



Δ) Κακά τα ψέμματα, όποιος εκ των δύο ηττηθεί θα επηρεαστεί ψυχολογικά και ενδέχεται να εισέλθει σε κλίμα εσωστρέφειας.

Που θα κριθεί...

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα της αναμέτρησης. Ξέχωρα από τα δεδομένα στάνταρ που ισχύουν και «λένε» πως θα κερδίσει όποια ομάδα ελαχιστοποιήσει τα λάθη της και παράλληλα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της παρουσιαστούν, υπάρχουν δύο επιμέρους σημεία που ίσως (μάλλον) κρίνουν το νικητή.



*Τα στατικά. ΟΦΗ και Ιωνικός είναι πολύ «δυνατοί» σε αυτό το κομμάτι και βρίσκουν γκολ μέσω κόρνερ και φάουλ. Πρόκειται για έναν τομέα που στη σέντρα του αγώνα προβάλει ως ο πλέον σημαντικός. Κάθε στημένη φάση θα είναι και «μισή» ευκαιρία, αφού σε παιχίδια όπως αυτό το θέαμα πάει...περίπατο. Σκοπός είναι να μπει η μπάλα στο πλεκτό. Μόνο.



*Το τρανζίσιον. Αμφότερες οι ομάδες διαθέτουν ποιότητα στον άξονα και μπορούν να παίξουν κάθετα στο ανοικτό γήπεδο. Οποια την εκμεταλλευτεί θα αποκτήσει πλεονέκτημα.

ΟΦΗ vs ΙΩΝΙΚΟΣ

Ρεκόρ στη σεζόν: 1-4-5 vs 0-4-6

Γκολ: 8-15 vs 8-20

Τελικές: 72 vs 90

Τελικές που έχουν δεχθεί: 111 vs 123

Εύστοχα γεμίσματα: 69 vs 58

Προϊστορία στην Κρήτη

Νίκες ΟΦΗ: 21

Νίκες Ιωνικού: 5

Τι έκαναν πέρσι: ΟΦΗ-Ιωνικός 2-1, Ιωνικός-ΟΦΗ 0-0, ΟΦΗ-Ιωνικός 2-3