Ένα tweet ενός βραζιλιάνου αναλυτή έφερε στο προσκήνιο ενδιαφέρον της Φλουμινένσε για τον Μπερνάρντ.

Ο Εμάνουελ Λουίζ έκανε μία ανάρτηση σύμφωνα με την οποία ο 30χρονος Βραζιλιάνος του Παναθηναϊκού έχει μπει στα ραντάρ της Φλουμινένσε για το νέο έτος και συζητείται στο εσωτερικό της βραζιλιάνικης ομάδας. Φυσικά, ο Μπερνάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 με το «τριφύλλι» κάτι που σημαίνει πως αυτό θα έχει τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των Βραζιλιάνων πάψει να είναι φιλολογικό.

Ο Βραζιλιάνος αρτίστας έχει αρχίσει να ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να κάνει όλο και καλύτερες εμφανίσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές για την μεταξύ τους συνεργασία.

Ο Μπερνάρντ μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει έξι συμμετοχές έχοντας μοιράσει μία ασίστ στον αγώνα με την Λαμία, ματς στο οποίο θα μπορούσε να έχει και δεύτερη, αν ο Σάντσες σκόραρε με την πρώτη του προσπάθεια στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος.

