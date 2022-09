Η φιγούρα και το όνομα του Ντόμινικ Κοτάρσκι έγιναν πρωτοσέλιδα, μετά την πρόκριση της εθνικής Ελπίδων της Κροατίας στην τελική φάση του EURO U-21, χάρη στις αποκρούσεις του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Η απόκρουση του πέναλτι από τον Αντρέ Γκρέι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για κάποιους θεωρήθηκε τυχερή, έλα όμως που τίποτε στο ποδόσφαιρο δεν είναι τύχη. Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι το ξαναέκανε. Αυτή τη φορά με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο. Γιατί, τελικά, τίποτε δεν είναι τύχη, τις περισσότερες φορές χρειάζεται και τύχη, βεβαίως, αλλά και ικανότητα. Κάτι που ο μικρός δείχνει να έχει μπόλικη…

Ο 22χρονος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έχει «κρύο αίμα». «Μεγαλώνει μαζί με τον ΠΑΟΚ», όπως είχαμε γράψει την επομένη του ντέρμπι. Το βλέπεις στο πρόσωπό του. Δεν αγχώνεται ή τουλάχιστον βρίσκει τον τρόπο να μη μας το δείχνει. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 6 βαθμούς Κελσίου χτες το βράδυ στη Δανία, απογειώθηκε και έπιασε δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» που στήθηκε στο γήπεδο της Βέιλε στον χθεσινό «τελικό» με έπαθλο ένα εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U-21.

2⃣ saves in the penalty shootout 🧤 #Croatia hero between the posts 👊 Dominik Kotarski#Family #U21EURO pic.twitter.com/aokrJX3koi