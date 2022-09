Την προσθήκη του Νίκου Κουνδουράκης στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ανακοίνωσε ο ΟΦΗ.

Οι αλλαγές στον ΟΦΗ συνεχίζονται σε όλες τις βαθμίδες του συλλόγου, με τον κρητικό σύλλογο να ανακοινώνει την πρόσληψη του Νίκου Κουνδουράκη.

Ο Έλληνας προπονητής θα έχει την ιδιότητα του εργοφυσιολόγου και προπονητή φυσικής κατάστασης στην ομάδα ενώ είναι η τρίτη φορά που θα είναι μέρος του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον εργοφυσιολόγο – προπονητή φυσικής κατάστασης Νίκο Κουνδουράκη.

Είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Liverpool John Moores University στον τομέα της φυσιολογίας της άσκησης (MSc Sports Physiology) και Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κάτοχος τεσσάρων πτυχίων του «Barca Universitas» σε τομείς της προπόνησης των ομαδικών αθλημάτων (Certificate in Training for Team Sports), της νευροφυσιολογίας της άσκησης (Certificate in Neuroscience and Training), της διαχείρισης προπονητικού φορτίου στο ποδόσφαιρο (Certificate in Workload Management in Football) και στην προπόνηση δύναμης από την αποκατάσταση στην απόδοση (Certificate in Strength Training: From Rehabilitation to Performance).

Διδάσκει στην διαδικτυακή πλατφόρμα για το ποδόσφαιρο «International soccer science and performance federation (ISSPF)» και είναι υπεύθυνος προγράμματος του Μητροπολιτικού κολλεγίου στο «Sports Coaching and Physical Education».

Πρόκειται για την τρίτη θητεία του Νίκου Κουνδουράκη στην ομάδα μας, ενώ ήταν επίσης προπονητής φυσικής κατάστασης στον Απόλλωνα Λεμεσού, την Πάφο και τον Εργοτέλη.

Νίκο, καλώς όρισες και πάλι στην οικογένεια του ΟΦΗ!»