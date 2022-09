Ο Κάρλος Κορμπεράν έκανε γνωστή την εντεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο και στο βασικό σχήμα βρίσκεται ο Σίμε Βρσάλικο.

Ο Σίμε Βρσάλικο δεν είχε καταφέρει να πάρει λεπτά συμμετοχής με τον Ολυμπιακό μετά τα μέσα Ιουλίου, καθώς ταλαιπωρήθηκε έναν τραυματισμό, ωστόσο αυτό φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο Κάρλος Κορμπεράν όχι απλά τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο (18:30) αλλά του έδωσε και τη φανέλα βασικού για πρώτη φορά μετά τις 27/7 και το ματς με τη Μακάμπι Χάιφα στο Καραϊσκάκης. Παράλληλα ντεμπούτο ως βασικός κάνει και ο Τζος Μπόουλερ.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ισπανού κόουτς, σε σχήμα 4-2-3-1, είναι: Βατσλίκ, Ρεάμπτσιουκ, Μπα, Σωκράτης, Βρσάλικο, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Μπόουλερ, Βαλμπουενά και Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYVOL #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/222g1Lt4vT