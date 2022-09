Ο Μπόουλερ έχει ωραίο στιλ, θα αρέσει και μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τον Ολυμπιακό

Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει στο blog του στο Gazzetta μία πρώτη γεύση για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

ίχα βαρεθεί να γράφω τόσα χρόνια για την ανάγκη απόκτησης ενός αριστεροπόδαρου εξτρέμ από τον Ολυμπιακό. Έρχονταν ο ένας μετά τον άλλοι οι εξτρέμ και ήταν όλοι δεξιοπόδαροι. Από τους πιο καλούς, έως τους πιο μέτριους.

Οι τελευταίοι πρέπει να ήταν ο Κάμπελ, ως δανεικός από την Άρσεναλ κι ο Τζίμι Ντουρμάζ, μεταγραφή από την Τουρκία. Έκτοτε, αν δεν έχω ξεχάσει κανέναν περίεργο, ο μοναδικός αριστεροπόδαρος εξτρέμ μέσα σε μία ολόκληρη εξαετία ήταν ο Φετφατζίδης-κι αυτός για ένα εξάμηνο. Και το φώναζα αυτό γιατί πολύ απλά χρειάζεται κι ένας αριστεροπόδαρος εξτρέμ, ώστε να υπάρχει μία ισορροπία στην ομάδα.

Εν τέλει ήρθε πέρυσι ο Ρόνι Λόπες και τώρα ο Τζος Μπόουλερ. Ο Λόπες μας βγήκε…χοντρούλης και έπαιζε ένα ματς και πέντε δεν έπαιζε. Ο Άγγλος μου φαίνεται ότι έχει προδιαγραφές να βγει αλλιώς.

Αυτός ο Τζος Μπόουλερ λοιπόν είναι κλασικός αριστεροπόδαρος. Και νομίζω ότι είναι και καλός! Ολοκληρωμένη άποψη δεν έχω για το παιδί, θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα το αντίθετο. Αλλά σήμερα το πρωί που τον έψαξα λίγο, βλέποντας κάποια στιγμιότυπα, πραγματικά μου άρεσε.

Κατ΄αρχάς είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Ντριμπλάρει με μεγάλη ευκολία παίζοντας πάνω στην γραμμή, δεξιά, με το ανάποδο πόδι. Μπουκάρει συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή και όταν βγάζει σέντρα με το δεξί δεν είναι κακή, για καθαρόαιμο αριστεροπόδαρο. Όταν δε συγκλίνει, αξιοποιεί το πάρα πολύ καλό αριστερό του πόδι, είτε σουτάροντας με δύναμη, είτε πλασάροντας συνήθως χαμηλά. Από πέρυσι έχει βάλει 10 γκολάκια στην Μπλάκπουλ, που δεν τα λες και λίγα για εξτρέμ, ειδικά όταν κανένα από αυτά δεν είναι με πέναλτι.

Γενικά είναι ακραίος κυνηγός με ωραίο στιλ. Δεν είναι και κοντός όπως πολλοί εξτρέμ και με ύψος 1μ75 και με τα μαλλιά χαίτη είναι πραγματικά εντυπωσιακός, ειδικά όταν ξεχύνεται στην κόντρα επίθεση. Νομίζω ότι θα αρέσει στο Καραϊσκάκη και ειδικά στα πιο μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι και στην Ευρώπη, που θα βρει χώρους.

Τώρα, όλο και κάποιο…κουσούρι μπορεί να έχει, για να είμαστε ρεαλιστές. Για παράδειγμα νομίζω πρέπει να παίζει πιο ομαδικά. Όταν αρχίζει να ντριμπλάρει, δεν σταματάει! Περνάει έναν, περνάει και δεύτερον και πάει και για τρίτον! Εκεί είναι…λίγο υπερβολικός, αν και η αλήθεια είναι ότι εσχάτως στον Ολυμπιακό έχουμε…επιθυμήσει την ντρίμπλα.

Τέλος πάντων, μία πρώτη γεύση δίνω, γιατί κι εγώ δεν είχα τα χρονικά περιθώρια να τον αναλύσω περισσότερο. Απλά η αίσθηση που μου άφησε είναι ότι αν προσαρμοστεί γρήγορα, καθότι και Άγγλος που πρώτη φορά βγαίνει έξω από το νησί, μπορεί να δώσει ωραία πράγματα στον Ολυμπιακό. Το πλεονέκτημα του είναι ότι έπαιζε και δη βασικός στην Τσάμπιονσιπ εδώ και ένα μήνα (και δη έπαιζε καλά), οπότε θα έχει ρυθμό. Σε αντίθεση λ.χ. με άλλες μεταγραφές, όπως τον Ντε Λα Φουέντε που είχε ουσιαστικά κάποιους μήνες να παίξει.

Γενικά, όμως, πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι θα χρειαστεί υπομονή η ομάδα, με τόσους νέους και δη βασικούς η, έστω ντεμί βασικούς. Μιλάμε για οκτώ-εννιά τέτοιους παίκτες.

Παρεμπιπτόντως, δείτε εδώ το χειροκρότημα του κόσμου της Μπλάκπουλ προς τον Μπόουλερ

What a player. Wishing you all the best on your move to Nottingham Forest and Olympiacos. Us tangerines will be keeping a close eye on your career! @JoshBowler10 🍊 pic.twitter.com/PBVH0qS9Xt