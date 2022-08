Υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και ενδιαφέρον μέχρι το τέλος εγγυάται η νέα διοργάνωση, που παρουσιάζει αποκλειστικά το gazzetta

Το πρωτάθλημα Super League Κ17 είναι η σημαντικότερη διοργάνωση υποδομών στην Ελλάδα. Στα προηγούμενα στάδια (Κ16 και κάτω) τα παιδιά είναι πολύ μικρά, στα επόμενα (Κ19) έχει επέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνους που μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω και σε αυτούς που δεν θα ασχοληθούν επαγγελματικά με το άθλημα. Η Κ17 είναι η ηλικιακή κατηγορία στην οποία ένας νέος ποδοσφαιριστής έχει ακόμα τη δυνατότητα να βελτιώσει κατακόρυφα τα στοιχεία στα οποία υστερεί και να προσδιορίσει ο ίδιος την πορεία του.



Όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον που να διατηρεί «ζωντανό» το κίνητρο των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό η Super League εκπόνησε ένα πρωτοποριακό σχέδιο διεξαγωγής του πρωταθλήματος Κ17 για την περίοδο 2022/23, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά και αποκλειστικά από το gazzetta.

Διοργάνωση σε δύο «δόσεις»

Ο πρώτος νεωτερισμός είναι ότι η διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχουν παιδιά γεννηθέντα το 2006 και το 2007, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αρχίζει στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται το Νοέμβριο με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι συμμετέχουσες χωρίζονται σε τέσσερα γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια και θα δώσουν έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας. Μόνο ο όμιλος του βορρά είναι μέχρι στιγμής δεδομένος, ενώ οι υπόλοιποι θα καταρτιστούν μέσα στην εβδομάδα.

Α΄ όμιλος (βορράς): ΠΑΟΚ, Άρης, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικός

Β΄ όμιλος: Βόλος, Λαμία, Λεβαδειακός και μία ομάδα από την Αθήνα

Γ ΄ όμιλος: ΟΦΗ και τρεις ομάδες από την Αθήνα

Δ΄ όμιλος: Αστέρας Τρίπολης και τρεις ομάδες από την Αθήνα

Οι ομάδες της Αθήνας που συμμετέχουν είναι οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Ιωνικός, Πανιώνιος, Απόλλων Σμύρνης. Θα τοποθετηθούν στους ομίλους με κριτήριο τη δυναμικότητά τους, δηλαδή οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ δεν θα συμπέσουν.

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με αναμετρήσεις νοκ άουτ ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο. Θα διεξαχθούν διπλοί ημιτελικοί (εντός-εκτός) και οι νικητές θα αναμετρηθούν στον τελικό. Η ομάδα που θα επικρατήσει, διασφαλίζει τη συμμετοχή της στο final four της διοργάνωσης, που θα γίνει μετά το τέλος και της Β΄ φάσης.

Η Β΄ φάση

Έτσι, έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος έξι αγωνιστικών και η διοργάνωση περνάει στην επόμενη φάση. Εκεί, μπαίνει και η ΑΕΛ η οποία δεν πρόλαβε να δηλώσει συμμετοχή εγκαίρως και θα ξεκινήσει τους επίσημους αγώνες της από το Νοέμβριο.

Στη Β ΄ φάση οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους και θα διεξαχθούν 18 αγωνιστικές.

Όμιλος βορρά – 7 ομάδες (3 γύροι Χ 6 αγωνιστικές): ΠΑΟΚ, Άρης, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικός, Βόλος, Λαμία, ΑΕΛ

Όμιλος νότου – 10 ομάδες (2 γύροι Χ 9 αγωνιστικές): ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Πανιώνιος

Ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική

Το «κλειδί» στο πλάνο που σχεδίασε η επιτροπή αναπτυξιακών διοργανώσεων της Super League βρίσκεται στην «post season». Μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης οι πρώτες των δύο ομίλων προκρίνονται απευθείας στο final four, όπου τους περιμένει η ομάδα που είχε ήδη «κλείσει» θέση από την Α΄ φάση.

Έτσι, απομένει ακόμα μία θέση στο final four την οποία θα διεκδικήσουν σε αγώνες νοκ αουτ οι:

2ος Νότιου Ομίλου – 4ος Νότιου Ομίλου

2ος Βόρειου Ομίλου – 3ος Νότιου Ομίλου

Ο διαχωρισμός αυτός έγινε επειδή στον όμιλο του Νότου οι ομάδες είναι περισσότερες. Οι αγώνες αυτοί θα είναι μονοί και θα γίνουν στην έδρα του «ισχυρού», αυτού που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου (δηλαδή του 2ου από κάθε όμιλο).



Ωστόσο -κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό- υπάρχει κι η εκκρεμότητα με την ομάδα που θα έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στο final four από την Α΄ φάση. Αυτή ουσιαστικά μετέχει στην Β΄ φάση εκτός συναγωνισμού, αρά η θέση που θα καταλάβει στην τελική κατάταξη δεν προσμετρείται. Άρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στα play off θα εμπλακεί ακόμα μία ομάδα.

Παράδειγμα: έστω ότι ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει πρόκριση από την Α΄ φάση και στη Β΄ είναι πρώτος στον όμιλο του Βορρά. Την απευθείας πρόκριση στο final four θα πάρει δεύτερος της βαθμολογίας, ενώ στα play off θα συμμετάσχει ο τρίτος.



Όλα αυτά σημαίνουν ότι το νέο σχέδιο διεξαγωγής της Super League Κ17 κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι την τελευταία αγωνιστική, αφού είναι πολλές οι ομάδες που θα εμπλέκονται σε σενάρια πρόκρισης. Έτσι η λίγκα εξασφάλισε ένα μίνιμουμ 24 αγώνων για όλες και περισσότερων για όσες προχωρήσουν στις νοκ άουτ φάσεις. Παράλληλα αύξησε τα ανταγωνιστικά ματς και περιόρισε το κόστος μετακινήσεων, ανταποκρινόμενη σε ένα πάγιο αίτημα αρκετών συλλόγων. Ένα αίτημα που, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι άδικο και αβάσιμο καθώς οι σύλλογοι (τουλάχιστον αυτοί που μετέχουν στη Super League) εισπράττουν από την UEFA κονδύλια που προορίζονται ειδικά για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Πάντως η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα και αξίζουν τα εύσημα στους ανθρώπους της Super League που το σχεδίασαν.