Ο Κόνραντ Ντε λα Φουέντε που αναμένεται να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού ξεκίνησε την μπάλα λόγω επιμονής της μητέρας του, ήταν για περίπου 10 χρόνια στην Μπαρτσελόνα και παρότι μόλις 21 ετών είναι ήδη ένα «hot» όνομα πέρα από τον Ατλαντικό.

Αλήθεια πώς μπορεί να νιώθει ένα παιδί «σκάρτων» 22 ετών, λιγότερων δηλαδή, που «κουβαλά» στους ώμους του όλες τις ποδοσφαιρικές ελπίδες ενός έθνους; Ο Κόνραντ Ντε λα Φουέντε που μπήκε πλέον στην «καθημερινότητά» μας αφού βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, προβάλει ίσως εκ των πιο «ειδικών» ώστε να απαντήσουν στο ρητορικό και μη ερώτημα που θέσαμε στην αρχή.

Βλέπετε είναι μόλις 21 χρονών και λίγων εβδομάδων αφού έχει γεννηθεί στις 21 Ιουλίου του 2001, όμως ήδη όλα τα ποδοσφαιρικά βλέμματα των ΗΠΑ είναι στραμμένα πάνω του καθώς αποτελεί τη Νο1 ελπίδα του εκεί football. Θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος και ίσως εύλογα πως πέρα από τον Ατλαντικό δεν έχουν και την τόσο τρομερή παράδοση στο άθλημα ώστε να υπάρχουν και ανάλογες υψηλές απαιτήσεις αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μπροστά μας έναν ποδοσφαιριστή που ανδρώθηκε στη φημισμένη σχολή της Μασία και έγινε ο πρώτος Αμερικανός που έπαιξε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Οσοι είχαν προηγηθεί διάθεταν μεν την υπηκοότητα αλλά ο Ντε λα Φουέντε είναι ο μόνος μέχρι στιγμής παίκτης γεννημένος στο έδαφος των ΗΠΑ που φόρεσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» σε επίπεδο ανδρών, όπου ναι μεν κάτι ανάλογο έκαναν τη δεκαετία του '20 οι Οζόρες και Γκαρτσιτορένα αλλά προέρχονταν από Πουέρτο Ρίκο και Φιλιππίνες αντίστοιχα και απλά είχαν διαβατήριο από τη συγκεκριμένη χώρα.

Αλλωστε μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός πως παρότι πιτσιρικάς έχει επί της ουσίας «μονιμοποιηθεί» στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και στην προκειμένη περίπτωση λέμε και γράφουμε για έναν παίκτη που προ πολλού έχει περάσει τα εκεί ποδοσφαιρικά σύνορα. Σε επίπεδο νοοτροπίας, αντίληψης, ξέχωρα φυσικά από το ταλέντο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Ισπανός». Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η φαμίλια του κατάγεται από την Αϊτή και για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν στο Μαϊάμι, το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο «ήρωας» της ιστορίας μας. Το ποδόσφαιρο στην Καλλιφόρνια δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο και το ξεκίνησε χάρις στην επιμονή της μητέρας του, η οποία πρόσεξε ότι κοντά στο σπίτι τους υπήρχε μία ακαδημία σε κλειστό γήπεδο και τον έγραψε εκεί σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Αρχικά δεν του άρεσε αλλά στην πορεία «κόλλησε» και παρότι είναι μεγάλος fun του μπάσκετ, από πολύ μικρός η μπάλα αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του.

Σε ανύποπτη στιγμή μάλιστα και μετά από χρόνια είπε πως «ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς. Είμαι ίσως ο μεγαλύτερος θαυμαστής του και παίζω μπάσκετ ως χόμπι. Τον θαυμάζω για όλα όσα έχει πετύχει και το πόσο σκληρά δουλεύει. Θα ήθελα να γίνω στο ποδόσφαιρο ότι είναι εκείνος για το μπάσκετ». Η ουσία πάντως είναι πως ξεκίνησε το ποδόσφαιρο λόγω επιμονής της μητέρας του κάτι που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο αφού είθισται οι πατεράδες να... κολλούν το σχετικό... μικρόβιο.

Ο καιρός περνούσε και περίπου στην ηλικία των 10 ετών μετακόμισε οικογενειακά στη Βαρκελώνη, καθώς ο πατέρας του προσελήφθη στο εκεί προξενείο της Αϊτής, ενώ και επεδίωκε ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό μέλλον για τον γιο του. Αμέσως ξεκίνησε σε ορισμένες μικρές ομάδες της Καταλονίας (Tecnofutbol, Damm) αλλά επειδή ξεχώριζε με τις ικανότητές του έγινε αμέσως γνωστός στους «κυνηγούς» ταλέντων της χώρας. Το δίκτυο της Μπαρτσελόνα τον «κέντραρε» αμέσως και το 2013 πέρασε την πόρτα του προπονητικού της κέντρου. Ο μικρός που καθηλώνονταν στην τηλεόραση όταν έβλεπε τα «μαγικά» του Ροναλντίνιο με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», βάδιζε πλέον στα χνάρια του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ.

Στην πρώτη του κιόλας σεζόν με την U13 τους οδήγησε στην κατάκτηση του αντίστοιχου τίτλου και μάλιστα σκόραρε στο τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει τις ομάδες στα τμήματα υποδομής του club. Σχεδόν πάντα ήταν ο μικρότερος σε κάθε ηλικιακό γκρουπ αφού με τους συνομήλικούς του έκανε... πλάκα και κρίνονταν πως ήταν καλύτερο για την εξέλιξή του να παίζει με μεγαλύτερους, ενώ παρότι περισσότερο δεξιοπόδαρος χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον στο αριστερό «φτερό».

Από μικρός του άρεσε να αγωνίζεται στην ανάποδη πλευρά και αυτό φαίνεται πως τον ωφέλησε πάρα πολύ. «Διαθέτει δύναμη και ταχύτητα ώστε να δημιουργεί ανισορροπίες στα 'φτερά' και στο 1 vs 1. Βγάζει ασίστ με σέντρες. Είναι τεχνίτης με την μπάλα στα πόδια και διαθέτει τα χαρακτηριστικά του εξτρέμ που θέλει να βρει η Μπαρτσελόνα», είπε το 2020 για εκείνον ο Μαρσέλ Σανς που τον είχε παίκτη στους «μικρούς» των Καταλανών και είναι γνώριμός μας αφού ήταν ο εκ των συνεργατών του Ντανιέλ Πογιάτος στον Παναθηναϊκό.

Λεπτομέρεια μεν αλλά σημαντική. Τον καιρό που «σκαρφάλωνε» στην ποδοσφαιρική «ιεραρχία» της Μασία φοιτούσε παράλληλα μέσω τηλεκπαίδευσης και στο αμερικανικό σχολείο με σκοπό να πάρει το απολυτήριό του και μάλιστα ήταν άριστος μαθητής.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαίο πως καλούνταν συνεχώς στις under Εθνικές των ΗΠΑ και είχε αναγορευτεί από τότε ως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ της χώρας. Το 2019 ήταν ο ηγέτης της U20 στην αντίστοιχη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στην Πολωνία και την οδήγησε μέχρι τα προημιτελικά, όπου έχασε 2-1 από το Εκουαδόρ, ενώ πλέον εκείνο το διάστημα ήταν και «κολόνα» της Μπαρτσελόνα Β'.

Μάλιστα ως επαγγελματίας πια, στο συμβόλαιο που υπέγραψε στο Καμπ Νου υπήρχε ρήτρα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλωστε για μία διετία (2018-2020) είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στο Youth League (14 ματς/4 γκολ/2 ασίστ) και τον Σεπτέμβριο του 2020 έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Σε ένα φιλικό με την Χιμνάστικ Ταραγόνα έπαιξε ως αλλαγή με τους «μεγάλους» και αυτόματα μπήκε στην «εξίσωση» της πρώτης ομάδας, κάτι που πάντως «φώναζε» πως θα συμβεί από καιρό. Ηδη στο παιχνίδι με τη Νάπολι που είχε γίνει Αύγουστο ελέω πανδημίας ήταν στον πάγκο και ο Ντε λα Φουέντε τόσο έκανε προπονήσεις αλλά και έπαιζε πλέον πλάι πλάι με παίκτες όπως οι Σουάρες, Πικέ, Γκριεζμάν, Ράκιτιτς, Μπούσκετς, Βιδάλ και φυσικά τον Μέσι.

Για τον οποίο ο ίδιος έχει αποτυπώσει ανάγλυφα τι έγινε στην πρώτη τους γνωριμία. «Ημουν μαζί με δύο φίλους μου και του είπα: 'Γεια, μπορούμε να βγάλουμε μία φωτογραφία;'. Ετρεμα και δεν είχα νιώσει ποτέ έτσι στη ζωή μου. Τώρα τον βλέπω καθημερινά, τότε όμως ήταν αλλιώς. Κρατούσα το κινητό και το χέρι μου έτρεμε. Θεέ μου 'έπεσα' πάνω στον Μέσι'», σχολίασε χαρακτηριστικά. Ο Νοέμβριος του ίδιου έτους, του 2020, ήταν ο πιο «καυτός» του μήνας αφού ντεμπουτάρισε και επίσημα στην Μπαρτσελόνα σε έναν αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου για το Champions League και παράλληλα έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών των ΗΠΑ. Από εκείνο το σημείο έπαψε πλέον να είναι παιδί, τουλάχιστον σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Ο Ρόναλντ Κούμαν που τον εξήρε δημόσια μετά το φιλικό κόντρα στη Χιμνάστικ όταν και είπε εκείνη την ημέρα πως «αν έπρεπε να κρατήσω κάτι από τους μικρούς που έπαιξαν είναι η εμφάνιση του Κόνραντ, είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον» δεν του έδωσε τελικά τις πολλές ευκαιρίες που αναζητούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν και για αυτό «ξεμπούκωνε» με τη δεύτερη ομάδα (6 γκολ/4 ασίστ), αλλά παρόλα αυτά πήρε το Κύπελλο Ισπανίας ως μέλος της πρώτης.

Εδώ να ανοίξουμε μία παρένθεση και να πούμε πως ίσως, η ιστορία να γραφόταν διαφορετικά εάν τον χειμώνα του 2021 η Μπαρτσελόνα ήθελε να συζητήσει σοβαρά με τις Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ που ενδιαφέρθηκαν.

Μόλις όμως αμφότερες άκουσαν πως οι απαιτήσεις των «μπλαουγκράνα» για εκείνον ισοδυναμούσαν με τη ρήτρα του που πλέον είχε εκτοξευτεί στα 110 εκατομμύρια ευρώ μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε το 2020, έκαναν αμέσως «πίσω». Στη Βαρκελώνη έδειχναν να τον «πιστεύουν» πολύ, κάτι που όμως δεν αποδείχθηκε στην πράξη.

Ετσι φτάσαμε στο περασμένο καλοκαίρι όπου κλήθηκε να βρεθεί στη Μασσαλία, αφού το σωστό για εκείνον ήταν να πάει σε μία ομάδα που θα πάρει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής. Υπό αυτές τις συνθήκες άφησε το Καμπ Νου και τον φίλο του Ουσμάν Ντεμπελέ πίσω στην Ισπανία και υπέγραψε στη Μαρσέιγ που τον απέκτησε με μία μορφή συνιδιοκτησίας (50%-50% τα δικαιώματά του).

Konrad De la Fuente 🇺🇸 va donc quitter l'OM, l'occasion de revoir son seul but chez nous.

C'est dommage de s'en débarrasser comme ça, il a du potentiel et on l'a eu pour pas grand chose....#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/LJhoyV2NWc