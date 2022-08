Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ποροτογαλία και το Νησί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συμφώνησε με τη Μπέρνλι για την αγορά του Ζοβάνε Καμπράλ, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Διαφορά των Clarets με τον εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

H περίπτωση του Ζοβάνε Καμπράλ είναι από αυτές που έπαιξαν δυνατά στην μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης. Μάλιστα οι Πειραιώτες έψαξαν την περίπτωση του μέχρι πρόσφατα, όπως και η Μπεσίκτας, όμως ο διεθνής ακραίος επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι φαίνεται πως οδεύει στο Νησί.

🗞| After initially being turned down by the player, Burnley have reached a final agreement with Sporting CP for Jovane Cabral. The Clarets will offer an improved package to the Cape Verdean, and then it will be up to the 24 year-old.



