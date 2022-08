Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την πρόσληψη του 39χρονου Ισπανού τεχνικού Κάρλος Κορμπεράν στον πάγκο του. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν official και το ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ανέλαβε χρέη γενικού αρχηγού της ομάδας.

Τεχνικός του Ολυμπιακού και επίσημα είναι πλέον ο Κάρλος Κορμπεράν, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την πρόσληψη του Ισπανού κόουτς.

Ο 39χρονος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για λογαριασμό του club και έχει πάει στις εγκαταστάσεις του Ρέντη με σκοπό να γνωρίσει τους παίκτες της ομάδας και να πιάσει δουλειά.

Ετσι μετά από μία διετία στη Χάντερσφιλντ έγινε κάτοικος Πειραιά.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι βοηθοί του, όπως και το ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι πλέον ο νέος γενικός αρχηγός του συλλόγου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Κάρλος Κορμπεράν. Είναι γεννημένος στις 7 Απριλίου 1983, στη Βαλένθια, και την τελευταία διετία ήταν προπονητής στη Χάντερσφιλντ με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε έως τον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League.

Θήτευσε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λιντς.



Μαζί με τον Κάρλος Κορμπεράν, στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθούν επίσης οι:



Assistant Head Coach

Χόρχε Αλαρκόν Ροδρίγο



First Team Coach

Αμπέλ Μουρέλο Λόπεθ



First Team Coach

Ζάιμε Φιλίπε Μονρόι Ζάμιτ Πιεντάντ Περέιρα



First Team Analyst

Σαλβαδόρ Τοντόλι Βιρζίλι



Ο εμβληματικός Αρχηγός της ομάδας μας, Αβραάμ Παπαδόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Αρχηγού