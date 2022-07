«Η Θέλτα κλείνει τον Οσκαρ Μινγκέθα»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε πως ο 23χρονος στόπερ που βρίσκεται στη λίστα της ΑΕΚ αναμένεται να γίνει άμεσα παίκτης της Θέλτα.

Ο Οσκαρ Μινγκέθα βρίσκεται στη μεταγραφική «εξίσωση» της ΑΕΚ, όμως από την πρώτη στιγμή τονίζονταν πως ήταν μία δύσκολη περίπτωση. Αλλωστε εδώ και μέρες τα ισπανικά ΜΜΕ τον φέρνουν κοντά στη Θέλτα, όσο όμως δεν επισημοποιούνταν κάτι ουδείς «ξέγραφε» την Ενωση από το «κόλπο» για την απόκτησή του.



Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ιταλός δημοσιογράφος, μετέδωσε πάντως πως ο 23χρονος στόπερ της Μπαρτσελόνα... οδεύει προς το Βίγκο και αναμένεται να υπογράψει μαζί της συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026. «Η Θέλτα Βίγκο κλείνει τη συμφωνία με τον Οσκαρ Μινγκέθα. Οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και πρόκειται να ολοκληρωθούν. Ο Μινγκέθα θα υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2026», μετέδωσε σχετικά, κάτι που εδώ και καιρό παρουσιάζεται ως «τελειωμένο» αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό/επίσημο.



Celta Vigo are now closing on Óscar Mingueza deal. Negotiations at the final stages with Barcelona, set to be completed - and sell-on clause will be included. 🇪🇸🤝 #transfers



Mingueza will sign until June 2026, as per @josepcapdevila. pic.twitter.com/damwpPAJkc