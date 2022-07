Προπονητής Τίγκρες για Σοτέλδο: «Είναι στα πλάνα μου» (vid)

O Μιγκέλ Ερέρα, τεχνικός της Τίγκρες, μίλησε για το μέλλον του 25χρονου μεσοεπιθετικού και αν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.

Σε.. ρυθμούς Γιέφερσον Σοτέλδο κινείται, μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ καθώς ακόμη δεν έχει «τελειώσει», όπως φαίνεται, το θέμα του μεσοεπιθετικού Τίγκρες από τη Βενεζουέλα.



Οπου μάλιστα ο τεχνικός της Μιγκέλ Ερέρα «θόλωσε τα νερά» μέσω απάντησης που έδωσε σε ερώτηση που του έγινε για το μέλλον του διεθνή 25χρονου χαφ. «Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δε μου έχει πει κάτι η διοίκηση. Αν η διοίκηση αύριο αλλάξει γνώμη, δε θα μείνουμε με άδεια χέρια. Μέχρι τότε, θα είναι στα πλάνα μου», απάντησε χαρακτηριστικά, ενόψει και της αναμέτρησης της ομάδας του με την Τιχουάνα (18/7).

Miguel Herrera, DT de #Tigres, acerca de la posible salida de Yeferson Soteldo, en conferencia:



"Hasta ahora no hay nada. La directiva no me comentó nada, sigo considerándolo".



🎥: @GiraudiMatias

💻 https://t.co/s7BjKHEPxY pic.twitter.com/4GEGiC6bcj