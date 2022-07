Με δύο πιτσιρικάδες θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα απέναντι στην Γουότφορντ (14:30, Cosmote Sport 1), αφού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Ηλιάδη και Σαρδέλη για το βασικό σχήμα.

Ο Σέρβος προπονητής θα παρατάξει την ομάδα με το κλασσικό του 4-3-3. Ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας οι Σένκεφελντ και Πούγγουρας ενώ στις θέσεις των ακραίων μπάκ θα αγωνιστούν οι Σάντσες και Χουάνκαρ.

Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Κουρμπέλης, Ηλιάδης και Αλεξανδρόπουλος. Στα «φτερά» της επίθεσης θα βρεθεί από την μία ο Παλάσιος και από την άλλη ο Σαρδέλης ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Ιωαννίδης.

Our first 1⃣1⃣ for the first #PreSeason2022 friendly game!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #PAOWAT pic.twitter.com/4dz4w7UQEw